شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: لا توجد دولة تهتم بـ «حفظة القرآن» مثل المملكة(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ثمن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، عناية واهتمام المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وحفظة كتابه الله.

وأشاد أمير القصيم بالدور الكبير الذي تبذله المملكة في دعم جمعيات تحفيظ القرآن والمراكز الإسلامية، فضلاً عن حلقات تحفيظ القرآن بالحرمين الشريفين.

وقال أمير القصيم، خلال كلمته بالحفل الختامي لمسابقة سموّه لحفظ القرآن أمس الأربعاء: “لا توجد دولة بالعالم تسقط من محكومية السجين إذا حفظ أجزاء من القرآن الكريم كما هو موجود بالمملكة”.

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ودشّن أمير المنطقة مشروع تطبيق القرآن الكريم ومصحف جامعة القصيم الإلكتروني، إلى جانب تكريمه المحكمين والمشاركين والطلبة والطالبات الفائزين في جميع المراحل الدراسية.