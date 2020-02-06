سلطـان: تخصيـص 5 مليـارات درهـم لتطويـر مدينـة كلبـاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن إمارة الشارقة تسعى من خلال إقامة المشاريع الحيوية والتنموية لخدمة الإنسان في الإمارة وتحرص على توفير أفضل سبل الراحة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه قبل ظهر أمس الأربعاء في نزل الرفراف، مرحباً سموه بالضيوف وأعيان وأهالي المدينة في هذا النزل الفريد من نوعه والذي بني وسط محمية بيئية طبيعية.

وكشف سموه أن إمارة الشارقة خصصت مبلغ 5 مليارات درهم لتطوير مدينة كلباء وإقامة المشاريع الحيوية والإنمائية والسياحية، ورصدت مليار درهم لطريق الشارقة كلباء الذي سيعمل على توفير الوقت والجهد لأهالي وزوار المدينة حيث سيختصر المدة من ساعة ونصف إلى 45 دقيقة، وسيتم افتتاحه في نهاية هذه السنة.

وبين سموه أن العديد من المشاريع الحيوية وشبكات الطرق والبنى التحتية سيتم الانتهاء منها مع بداية السنة، وبلغ مجمل تكلفة المشاريع ما يقارب 3 مليارات درهم.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة أنه تم تخصيص مبلغ ملياري درهم لمشاريع تطويرية ونفعية تستفيد منها المدينة، ومنها مشاريع علمية وثقافية إضافة إلى توفير عدد من الوظائف لمواطنيها.

وكشف سموه عن إنشاء أكاديمية العلوم الرياضية التي تعد فريدة في العالم العربي، بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة في مجال العلوم الرياضية، وتشمل دراسة فسيولوجية لجسم الإنسان وعلم الأغذية وصحة الإنسان، وستمنح درجة دبلوم لمعلمي اللياقة البدنية.

ومن المشاريع الجديدة التي اعتمدها سموه في المدينة مشروع رواق كورنيش كلباء، على طول امتداد مباني واجهة الكورنيش، وقد روعي في تصميمه الجوانب الجمالية والمعمارية الجميلة التي تتميز بها إمارة الشارقة.

ولفت سموه إلى المشاريع الجديدة التي سترى النور قريباً وهي المركز التجاري والذي سيكتمل بناؤه وتطويره من قبل جمعية الشارقة التعاونية، موجهاً سموه القائمين بجمعية الشارقة التعاونية بطرح أسهم الجمعية لأهالي مدينة كلباء، إضافة إلى منح الحالات الإنسانية الأسهم مجاناً ليعم الخير ويستفيد منها أهالي المنطقة.

واختتم سموه شاكراً الهيئات والشركات والمؤسسات والدوائر المحلية على إقامة المشروعات التي تخدم المدينة.

واستهل صاحب السمو حاكم الشارقة زيارته للمشروعات الجديدة والتطويرية قيد الإنشاء، من بينها مشروع طريق الشارقة - كلباء، واستمع سموه إلى شرح مفصلٍ من القائمين حول الطريق الجديد الذي سيكون بطول 55 كلم، وبدايته من تقاطع طريق الشيخ خليفة مروراً بمنطقة وادي الحلو انتهاءً بكورنيش كلباء، وسيعمل على توفير الوقت والجهد على أهالي وزوار مدينة كلباء.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة محمية أشجار القرم، التي تعتبر من أكبر غابات القرم في المنطقة، كما تشكل هذه المحمية ملجأ رائعاً لأنواع مختلفة من الطيور النادرة، كما تضع السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض في جميع أنحاء العالم بيضها على شاطئ هذه المحمية الطبيعية، وتمثل محمية أشجار القرم والحفية بكلباء بيئات متنوعة في منطقة واحدة وهي بيئة الأراضي الرطبة وبيئة السهول الحصوية، والبيئة الجبلية، والبيئة البحرية.

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها المدينة، منها «واجهة كلباء»، واطلع سموه خلال الزيارة على معدل الإنجاز في مشروع «واجهة كلباء» الذي وصل إلى 35% ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الجاري 2020، بتكلفة بلغت 119 مليون درهم وبمساحة تبلغ 17 ألف متر مربع، وينفذ بالشراكة مع «إيجل هيلز» من خلال «إيجل هيلز الشارقة للتطوير».

ويضم مشروع الواجهة مركزاً تجارياً مبتكراً يشتمل على 82 محلاً، ويراعي في تصميمه توفير تجربة تسوق خارجية بنمط المحال على جانبي الطريق، حيث يقام بمحاذاة بحيرة محاطة بأشجار القرم، ويضم مساحة للترفيه العائلي.

وعرج صاحب السمو حاكم الشارقة على نزل الرفراف، الذي تم افتتاحه في إبريل الماضي كواحد من أبرز مشاريع الضيافة الفاخر والعصري من فئة ال 5 نجوم، حيث يأتي المشروع ضمن «مجموعة الشارقة للضيافة» التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وروعي في تصميمه ومواصفاته أن يحافظ على الحياة البرية والطبيعية.

ويتكون نزل الرفراف، الذي يقع ضمن مشروع كلباء للسياحة البيئية من 20 خيمة مخصصة للنزلاء، ويوفر تجربة إقامة فريدة للزوار وسط محمية أشجار القرم في المدينة، كما يمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة الطبيعية الغنية بالحياة البرية كطيور الرفراف والسلاحف البحرية والزواحف.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، والمهندس صلاح بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة، وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والمهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، والمهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور سليمان عبدالله الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، ومروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد العبّار رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، وعدد من المسؤولين ومهندسي المشاريع وأعيان وأهالي المدينة.