الإمارات تُطلق نظاماً إلكترونياً تنبؤياً لإصابات «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة، لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية، كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن قيامها بتطوير وتفعيل نظام إلكتروني تنبؤي للحالات المحتملة الإصابة، مع تفعيل خاصية الإنذار المبكر في الملف الصحي الإلكتروني (وريد) في جميع المنشآت الصحية في الوزارة، ليتم فرز الحالات المشتبه فيها، ووضع إجراءات مكافحة العدوى عند دخول المريض للمنشأة، من خلال إرسال تنبيه إلكتروني للطاقم الفني لتفعيل الإجراءات الصحية والوقائية للحد من انتشار العدوى.

كما تمت أتمتة مجموعة الفحوص وبرتوكولات العلاج وفقاً للمعايير والبراهين العلمية المعتمدة، ويسهم النظام في توفير الإحصاءات وتحليل البيانات لرصد جميع الحالات المشتبه فيها وتوحيد الممارسات الطبية في جميع المنشآت الصحية.

وأشار عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، إلى قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمراجعة سياسات مكافحة العدوى وتحديث الإرشادات الصحية عبر نظام «وريد»، لمساعدة المرضى في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الشاملة والمبتكرة، من خلال الاستجابة السريعة وتنفيذ حلول مبتكرة فورية، ما يسهل مهمة الكوادر الطبية في فحص وتحديد وعزل وإدارة الحالات المرضية بشكل فعال، بالاستناد إلى التوجهات الحكومية بتوظيف الحلول الذكية في خدمات الوزارة العلاجية والوقائية.

بروتوكولات تنبيه

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وأوضح أن فريق «وريد» قام بتنفيذ بروتوكولات جديدة ضمن السجل الطبي الإلكتروني، ما يسهم في تسهيل تحديد المرضى المعرضين بدرجة عالية لخطر الإصابة المحتملة، وقد تمكن برنامج وريد بالفعل من توفير وقت كبير للأطباء المختصين، والمساعدة في تحديد وتنسيق وإدارة أي تفش محتمل للمرض. وبمجرد تحديد أي مريض بحالة خطرة عن طريق الخوارزميات الآلية، يصدر نظام «وريد» أوامر متتالية لعزل المريض وعلاجه على الفور، وفق أعلى الممارسات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

ابتكار الحلول الوقائية

وتواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال فريق نظم المعلومات الصحية، تطوير واستخدام الخوارزميات السريرية المتقدمة، خاصة في إدارة الحالات الطارئة، مثل تفشي فيروس كورونا الجديد، نظراً لحاجة الأطباء إلى دعم فوري للتعامل مع الأمراض واسعة النطاق. كما تواصل الوزارة ابتكار وتنمية الحلول المتاحة في مرافقها الصحية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية الصحية المطبقة لتقديم أفضل تجربة علاجية للمرضى وتحسين الصحة العامة للسكان.

وأكد الكتبي حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على ترسيخ منظومة صحية رقمية تمتاز بكفاءة الأداء والموثوقية، وتشكل مدخلاً مبتكراً نحو الرعاية الصحية المستقبلية، لتحسين تجربة المرضى حسب أعلى معايير الجودة، من خلال تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية، وفق ممكنات الحكومة الذكية، في إطارها الزمني، والالتزام بتوجهات الدولة في الابتكار واستشراف المستقبل، وترسيخاً لمكانة الإمارات على خريطة الابتكار العالمية في الرعاية الصحية الإلكترونية.

وتنصح وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمواقع الرسمية للجهات الصحية في الدولة.