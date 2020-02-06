ترامب يشعل الانقسام في الكونجرس .. وبيلوسي تمزق خطابه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط هتافات الجمهوريين، وصمت الديمقراطيين، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونجرس المنقسم، قبل ساعات من تبرئته المرتقبة أمام مجلس الشيوخ، مؤكداً أنه «وفى بوعده» بخلاف أسلافه، مشيداً بقوة الاقتصاد، مبشراً ب«عودة أمريكا الكبرى»، وبنهاية الحروب الخارجية، لكنه لم يتورع عن إشعال الانقسام السائد في البلاد، بعدما امتنع عن مصافحة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لتمزق هي نسخة من كلمته بينما كانت تقف وراءه، واصفةً خطابه لاحقاً ب«السيئ»، وردة فعلها ب«المهذبة».وعلى مدار أكثر من 80 دقيقة، استغرقها خطاب ترامب الحماسي، تجنب الرئيس الحديث عن مساءلته، التي أطلقها مجلس النواب، لكن جراح المعركة بدت واضحة خلال كلمته التي قاطعها رفاقه الجمهوريون مصفقين بحماسة، بينما ظل خصومه الديمقراطيون جالسين صامتين معظم الوقت.واستقبلت صيحات «أربع سنوات أخرى» الرئيس لدى دخوله المجلس الذي تترأسه بيلوسي. وبعد أن مشى ببطء في الممر، وسط القاعة فيما ربّت على ظهره نواب جمهوريون، سرع خطاه نحو المنصة وسلم بيلوسي نص خطابه. ومدت رئيسة مجلس النواب يدها للمصافحة، لكن ترامب رفض ليبدأ إلقاء كلمته، التي قررت بيلوسي بمجرد انتهائها، تمزيق نسختها من خطاب الرئيس، موجهة رسالة سياسية حادة بثتها التلفزيونات مباشرة. وقالت بيلوسي لاحقاً للصحفيين إن هذا كان «الشيء المهذب مقارنة بالبديل». وتابعت «كان خطاباً قذراً».وقال ترامب في خطابه: «خلافاً لكثيرين قبلي، أنا وفيت بوعودي»، مشدداً بشكل كبير على «النجاح الاقتصادي الكبير» للولايات المتحدة قائلاً: «نجحت استراتيجيتنا»، مشيراً إلى اتفاقاته التجاريّة الأخيرة مع الصين وكندا والمكسيك. وشدّد ترامب في خطابه على «العودة الكبرى لأمريكا».

ندد بهيمنة «الاشتراكيين» على النظام الصحي

وتطرق ترامب إلى مواضيع حملته الانتخابية، استعداداً للاقتراع الرئاسي المقبل: «الجدار» الهادف لوقف الهجرة من المكسيك، وعزمه منع الإجهاض «في مراحل متقدمة» من الحمل، والاتهامات ضد المرشحين الديمقراطيين الذين يدعون بحسب قوله إلى «هيمنة اشتراكية على نظامنا الصحي». وقال: «في ثلاث سنوات قصيرة أجهزنا على مفهوم التراجع الأمريكي، ورفضنا تصغير شأن مصير أمريكا». وقال كذلك، إنه يجب منع المهاجرين من عبور الحدود الجنوبية الأمريكية، وإن «مدن إيواء» المهاجرين أمر خاطئ.

وتابع: «الوظائف تزدهر، المداخيل ترتفع، الفقر يتراجع، الجريمة تنخفض، الثقة تتعزز» وسط تصفيق الجمهوريين.

تباهى بإنجازاته وكرر مواقفه في القضايا الخارجية

وفيما كان ترامب يتفاخر بإنجازاته، لزم الديمقراطيون الصمت، وارتدت عضوات في المجلس ملابس بيضاء تحية للحركة النسائية المطالبة بحقوق التصويت للنساء، لكنه عندما تكلم عن «مجتمع جامع» يرتقي بكل «عرق ولون ودين وعقيدة» كان كثيرون في المعسكر المضاد يتغامزون أو يتهامسون أو يتهكمون. وصاحت إحدى النائبات «كلا». وغادر العديد من الديمقراطيين القاعة. ودافع ترامب عن سياسته الخارجيّة، ودعمِه المعارض الفنزويلي خوان جوايدو الذي تعترف الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة به رئيسًا موقّتًا لفنزويلا.

وقال ترامب: إنّ «طغيان» الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيتمّ «تحطيمه». واعتبر أنّ «مادورو زعيم غير شرعي، طاغية يُعامل شعبه بوحشيّة»، مشدّدًا على أنّ «قبضة مادورو سيتمّ تحطيمها وتدميرها». وكان جوايدو حاضراً خلال إلقاء ترامب خطابه.

ولم يُركّز خطاب ترامب كثيراً على السياسة الخارجية، لكنه تطرق بشكل سريع إلى مواجهته مع إيران، وخطّته للسلام في الشرق الأوسط، مؤكّداً عزمه «إعادة» الجنود الأمريكيّين من أفغانستان، مبدياً من جديد رغبته في «إنهاء أطول حرب أمريكيّة».

ولم يتطرق ترامب إلى محاكمته أمام مجلس الشيوخ كما فعل سلفه الديمقراطي بيل كلينتون في خطابه السنوي الكبير العام 1999، لكن ظل المحاكمة كان يخيم بشكل كبير على الكونجرس المنقسم. وكانت الكسندريا اوكاسيو-كورتيز الشخصية الصاعدة في يسار الديمقراطيين، بين النواب الذين قاطعوا هذا الخطاب السنوي قائلة، إنها لا تريد «إضفاء شرعية» على رئيس لا يحترم بحد قولها القوانين ولا الدستور. وندد آخرون بما وصفوه بأنه «أكاذيب» في خطابه.

وعلقت بيلوسي في بيان، على كلمة الرئيس، قائلة إن خطاب ترامب كان «مليئاً بالمغالطات.. مرة أخرى لم يكن الرئيس صادقاً». لكن تمزيقها خطابه كان مثار انتقاد الجمهوريين، إذ قالت المتحدثة باسم حملة ترامب، كيلي ماكينيني: «أعمتها كراهيتها لترامب عن الطبيعة المنفرة لسلوكها المتعالي المتعجرف».

ويجتاز ترامب فترة جيّدة عامة، فتبرئته شبه مؤكّدة أمام مجلس الشيوخ حيث يُحاكم بتهمة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، بشأن ممارسته ضغوطاً على أوكرانياً لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن خصمه في الانتخابات المقبلة. كما أظهر أحدث استطلاع للرأي أعدّه معهد «جالوب»، ونُشر قبل ساعات من خطاب حال الاتّحاد، أنّ ترامب نال نسبة 49% من التأييد وهو أعلى مستوى يُسجّله منذ وصوله إلى السلطة في العام2017. (وكالات)