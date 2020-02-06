الفن يستكشف ملامح الهوية في «انتماء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تستضيف منصة «أ.ع.م اللامحدودة» المعرض الفني «انتماء»، وذلك يوم 15 فبراير في «مساحة المشروع» التابعة لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، في خطوة تُمثل التعاون الأول من نوعه بين الجانبين. وسيبدأ المعرض بحفل استقبال يُقام عند الساعة الخامسة مساءً ليفتح أبوابه أمام عامة الجمهور.

ويستمر المعرض حتى 28 مارس المقبل، تحت إشراف الباحث الفني الإماراتي ناصر عبدالله، وبدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وسيشمل سلسلة أعمال وإبداعات فنية جديدة، وأربعة أعمال تكليف تحمل توقيع فنانين ناشئين من الإمارات، تجسد سعيهم لاستكشاف مواضيع الهوية في عصر العولمة.

وستتضمن الأعمال المشاركة في المعرض صوراً فوتوغرافية ومنحوتات لفنانين أمثال الفنان الإماراتي سعيد المدني، والفنانة الإماراتية سارة المهيري، ورسام الخرائط الجزائري سفيان سي مرابط، وفنان الوسائط المتعددة السوري مجد علوش.

تشرف على المعرض الفنانة دانة عورتاني.

وفي مبادرة جديدة، سيقدم المعرض «انتماء» قصائد بقلم شعراء مُكَلّفين، من بينهم مواهب صاعدة مثل أحمد المناعي وعلي المازمي وحسن النجار وشما البستكي.