حفتر يبحث المستجدات الليبية مع وزيري خارجية ألمانيا والجزائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس الأربعاء، مع وزيري خارجية ألمانيا والجزائر، آخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، فيما رشح أعضاء مجلس النواب الموجودون في طرابلس خمسة من بينهم عن خمس دوائر من 13 دائرة يتشكل منها المجلس، لتمثيل وفد البرلمان في حوار جنيف المرتقب الذي يأتي ضمن المسار السياسي لمخرجات مؤتمر برلين.

واستقبل حفتر أمس، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية في الرجمة، وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، وبحث معه مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل التهدئة في ظل الخرق المتكرر للهدنة من ميليشيات الوفاق.

وقبل لقائه ماس، بحث حفتر مع وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم، الذي وصل إلى ليبيا في زيارة مفاجئة غير معلنة، آخر المستجدات الليبية في إطار جهود الجزائر لإيجاد حل سلمي لإنهاء الأزمة، بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

وأثنى حفتر على دور الجزائر حيال الأزمة الليبية، فيما وجه بوقادوم دعوة رسمية لحفتر لزيارة الجزائر، في إطار الوساطة التي أعلنت عنها بلاده.

وأشار بيان لمكتب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إلى أنه تمت مناقشة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين ودور الجزائر الداعم لاستقرار ليبيا.

والتقى وزير الخارجية الجزائري مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، ووزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج.

ونقلت وسائل إعلامية بياناً للحكومة الليبية المؤقتة جاء فيه أن الجانبين بحثا «العلاقات بين البلدين والوضع الراهن».

في أثناء ذلك، رشح أعضاء مجلس النواب الموجودون في طرابلس خمسة من بينهم، عن خمس دوائر من 13 دائرة يتشكل منها المجلس، لتمثيل وفد البرلمان في حوار جنيف المرتقب الذي يأتي ضمن المسار السياسي لمخرجات مؤتمر برلين. وبينما أعلن البرلمان الليبي موافقته على المشاركة في محادثات جنيف بشروط، رفضت حكومة «الوفاق» المشاركة واشترطت انسحاب الجيش الليبي. (وكالات)