شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد والرئيس السنغالي يبحثان التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في دبي، مساء أمس، الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الزائر والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالرئيس الضيف، متمنياً له زيارة ناجحة إلى دولة الإمارات، تثمر نتائج طيبة وإيجابية تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وتجاذب سموه والرئيس سال أطراف الحديث حول سبل توسيع آفاق التعاون وبناء شراكة استثمارية بين الجانبين، خاصة في البنية التحتية والمشاريع السياحية التي سيكون لها أثر بالغ في تقريب المسافات بين شعبي البلدين.

وأعرب الرئيس السنغالي عن أمله في أن يتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دولة الإمارات في قطاعات عدة، مشيداً في هذا السياق بدور موانئ دبي العالمية التي تسهم إلى حد كبير في تطوير وتشغيل موانئ السنغال الواقعة على شواطئ الأطلسي، منوهاً بنموذج التنمية الحضارية والمستدامة التي تنفذها دولة الإمارات على غير صعيد وفي شتى القطاعات، حتى باتت مثالاً يحتذى للتنمية وتحقيق الاستدامة التي تسعد شعبها بكافة فئاته ومناطقه.

وأكد الرئيس السنغالي أن الاستثمار الإماراتي في السنغال سيحقق نتائج مثمرة، خاصة أن بلاده تشكل حلقة وصل وجسر عبور إلى دول أمريكا اللاتينية، ومنها البرازيل، ما يخلق فرصاً سانحة ومحتمله لشراكات استثمارية مع هذه الدول.

حضر اللقاء محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسلطان علي الحربي سفير الدولة المعين لدى السنغال.

وكان ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة قد وصل إلى البلاد أمس في زيارة رسمية للدولة تستغرق عدة أيام.

وكان في استقبال ماكي سال والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.

ويرافق رئيس السنغال وفد يضم، أمادو باه وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج وآمد وات وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون وسيدو غي وزير مستشار مسؤول عن الاتصالات وعمر ديمب باه وزير مستشار دبلوماسي لرئيس الجمهورية وإبراهيم صال مستشار خاص لرئيس الجمهورية ومالك سيك مستشار خاص لرئيس الجمهورية وإبراهيم صوري سيلا سفير جمهورية السنغال لدى الدولة وكيموكو دياكيت مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الخارجية ومصطفى ديوب مدير شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية.

(وام)

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