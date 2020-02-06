دمشق تتحدى تحذيرات أنقرة وتستعيد سراقب و 20 قرية بإدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت قوات الجيش السوري، أمس، مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في شمال غرب سوريا، كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان محافظات سورية عدة، وفق المرصد السوري، الذي اشار الى انسحاب المئات من مقاتلي «جبهة النصرة» وحلفائها، فيما عزز الجيش السوري تقدمه في ريف إدلب، وسيطر خلال 24 ساعة على أكثر من 20 قرية وبلدة، برغم تحذيرات أنقرة لها من الاستمرار في هجومها الميداني، في حين

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دمشق بسحب قواتها من محيط نقاط المراقبة داخل الأراضي السورية قبل نهاية فبراير الحالي، مهدداً باللجوء إلى القوة في حال لم يتم القيام بذلك.

وذكر المرصد أمس أن «القوات الحكومية سيطرت خلال الساعات ال24 الماضية على أكثر من 20 قرية وبلدة» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «القوات الحكومية دخلت مدينة سراقب وبدأت تمشيط أحيائها بعد انسحاب مئات من مقاتلي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل متحالفة معها إلى قرية شمالها». وجاء انسحاب المقاتلين بعد تطويق القوات الحكومية المدينة التي فرغت من سكانها خلال الأسابيع الأخيرة من ثلاث جهات، وفق ما أورد الاعلام السوري الرسمي. ومع دخولها سراقب، توشك قوات النظام، وفق عبد الرحمن، على السيطرة على كامل الطريق الدولي الذي يُعرف باسم«أم فايف»، ويربط محافظة حلب شمالاً بالعاصمة جنوباً. وبالتزامن مع معارك إدلب، تدور اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والفصائل في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي، حيث يمر أيضاً الطريق الدولي «إم 5». وأفاد المرصد عن استمرار تقدم القوات الحكومية أيضاً في تلك المنطقة.

من جهة أخرى، قال أردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، في أنقرة «اثنان من نقاط المراقبة ال12 التابعة لنا موجودة خلف خطوط الجيش السوري. نأمل في أن ينسحب إلى ما بعد مراكز المراقبة الخاصة بنا قبل نهاية فبراير/‏‏شباط. وإذا لم ينسحب الجيش السوري، فإن تركيا ستكون ملزمة بالتكفل بذلك». وقال: «إذا تطلب الأمر فإن القوات المسلحة التركية سوف تعمل جواً وبراً وستنفذ عملية عسكرية إن لزم الأمر في إدلب». وادعى أن الجيش التركي موجود في سوريا بموجب اتفاقية أضنة، التي تتيح له القيام بعمليات عسكرية هناك. وأعلن الرئيس التركي أنه نقل هذه الرسالة خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي تدعم بلاده عسكرياً الحكومة السورية. ووصف أردوغان أمس هجوم الجيش السوري ضد القوات التركية بأنه يشكل «منعطفاً» في النزاع السوري. وحذر الرئيس التركي بالقول: «سنرد بدون أي إنذار على أي هجوم جديد ضد عسكريينا أو ضد المقاتلين (من المعارضة السورية) الذين نتعاون معهم». وزعم أردوغان إن كافة القوى الموجودة في سوريا تتخذ من محاربة «داعش» ذريعة لتنفيذ مخططاتها، لافتاً إلى أن التفاهمات في إدلب لا يجري تطبيقها بشكل فعال، والعالم ما زال يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يحدث هناك. (وكالات)