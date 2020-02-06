«دبي الدولي» يتربّع مجدداً على عرش مطارات العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفظ مطار دبي الدولي، بمركزه الأول في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام السادس على التوالي؛ حيث وصلت حركة المرور السنوية لعام 2019 إلى 86.4 مليون، ليبتعد عن أقرب منافسيه لندن هيثرو بأكثر من 6 ملايين مسافر.

وكان عام 2019 استثنائياً بالنسبة لمطار دبي الدولي من حيث خدمة العملاء مع فترات انتظار أقصر ورقماً قياسياً لأداء الأمتعة وعروض بيع التجزئة للأغذية والمشروبات.

استقبل المطار الدولي 86.39 مليون مسافر على مدار 2019 (بانخفاض 3.1%)؛ حيث تأثرت الأعداد بسلسلة تحديات بما في ذلك إغلاق المدرج الجنوبي للمطار لمدة 45 يوماً بغرض تجديده، إضافة إلى الظروف السوق العالمية، وكذلك الحظر العالمي لطائرات بوينج 737 ماكس.

وخلال الربع الأخير من عام 2019، استقبل مطار دبي الدولي 21.9 مليون مسافر (ارتفاع 1.3%)، مما رفع متوسط عدد المسافرين الشهري في المجمل إلى 7.2 مليون مسافر لهذا العام.

واستطاع المطار أيضاً تخطي حاجز 8 ملايين مسافر مرتين في يوليو وأغسطس.

تحديات

من جانبه، أعرب بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، عن ارتياحه لأداء مطار دبي الدولي في عام 2019 بقوله: «بينما كان عدد المسافرين في عام 2019 أقل من العام السابق، فإن تأثير الإغلاق لمدة 45 يوماً على المدرج، وإفلاس شركة جيت إيرويز، وكذلك حظر طائرة بوينج 737 ماكس تمثل حوالي 3.2 مليون مسافر على مدار العام، وهذا هو المؤشر الرئيسي للنمو في مطار دبي».

أهم الوجهات

احتفظت الهند بصدارتها بوصفها أكبر وجهات مطار دبي الدولي من حيث أعداد المسافرين؛ حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 11.9 مليون مسافر، تليها السعودية بعدد 6.3 مليون مسافر، وحققت المملكة المتحدة المركز الثالث بحوالي 6.2 مليون مسافر. أما الدول الأخرى التي تأتي في قائمة أكبر الوجهات فتشمل الصين (3.6 مليون مسافر) والولايات المتحدة (3.2 مليون مسافر). وكانت المدن الثلاث الأولى لندن (3.6 مليون مسافر)، ومومباي (2.3 مليون مسافر)، والرياض مع 2.2 مليون مسافر.



239 مسافراً لكل رحلة بزيادة 5.8%



حركة الطيران:

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تعامل مطار دبي الدولي مع 79379 حركة خلال الربع الأخير من العام (بانخفاض 4.5%) ووصلت حركات الطيران السنوية إلى 373261 حركة (بانخفاض 8.6%)، بينما ارتفع متوسط عدد المسافرين لكل رحلة إلى 239 مسافراً، بزيادة 5.8% سنوياً.

أوقات الانتظار:

انخفضت أوقات الانتظار 15٪ في 2019، بفضل مركز العمليات المتطور الذي يستخدم معلومات في وقتها الفعلي من أكثر من 50 نظامًا في جميع أنحاء المنشأة، بالإضافة إلى البوابات الذكية الجديدة التي تساعد على تسريع حركة المسافرين في نقاط تفتيش الهجرة.

حجم الأمتعة:

مرت 73.1 مليون حقيبة عبر نظام الأمتعة الذي يبلغ طوله 175 كيلومترًا في المطار خلال 2019 بمعدل نجاح قياسي في التسليم بلغ 99.96٪.

الشحن:

تعامل مطار دبي الدولي مع 659167 طنًا من البضائع في الربع الأخير من العام (بانخفاض 7٪) وبلغ حجم الشحن الجوي السنوي ما مقداره 2.51 مليون طن (بانخفاض 4.8٪) خلال 2019.