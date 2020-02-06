شكراً سلطان.. بُشراك تجاوزت حدود ما نطمح إليه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء:محمد الوسيلة ومحمد صبري



ثمن أهالي مدينة كلباء، المكارم السخية لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أعلن عنها أمس، تمثلت في حزمة مشاريع حيوية أبرزها طريق الشارقة - كلباء، ومشروع كورنيش المدينة، وأكاديمية العلوم الرياضية الأولى من نوعها في الوطن العربي، وجامعة كلباء وغيرها. مؤكدين أن المشاريع التي أمر سموّه بتنفيذها في المدينة، تعزز جهوده المستمرة في تحسين جودة الحياة وتحقيق السعادة للمواطنين في الإمارة، وتوفير كل سبل العيش الكريم لأهله وأبنائه.



كلباء في أبهى صورها



ثمّن المهندس عبدالرحمن النقبي، مدير بلدية مدينة كلباء جهود صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي التي أسهمت في توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة كما أن زيارة صاحب السموّ أمس لمدينة كلباء تأتي من منطلق حرص سموّه على متابعة المشروعات الجاري العمل عليها بنفسه والاهتمام بكل التفاصيل الدقيقة والاطمئنان على سير العمل على أرض الواقع لتظهر كلباء في أبهى صورها.

ويعد طريق كلباء الشارقة من المشاريع العملاقة التي تشهدها المدينة في حزمة المشاريع الجاري العمل عليها، والمشاريع المزمع تنفيذها في القريب، لاختصاره الوقت من 75 دقيقة إلى 45، بكلفة مليار درهم، وهذا إنجاز كبير يضاف الى سلسلة إنجازات سموّه في مدن الشرقية.

بشارة سلطان



وقال سالم المزروعي، من أهالي وادي الحلو: هي ليست زيارة هي بشارة من البشارات التي اعتاد أهالي مدن الشارقة على سماعها من سموّ الحاكم، فهي تأتي بعد تشكيل مجلس بلدي من أصحاب الخبرات والكفاءات لخدمة المدينة، ثم تلتها زيارة سموّه للوقوف على جميع تفاصيل المدينة، ويزف بعدها بافتتاح مشروع نزل الرفراف الكثير من المشاريع الخدمية والصحية والترفيهية والتعليمية التي توفر حياة كريمة وسعيدة لسكان مدينه كلباء.

كل الشكر لسموّه، وندعو الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالصحة والعافية والعمر المديد.

وقال أحمد سالم غانم الزعابي إن إصرار صاحب السموّ الحاكم على تطويع البيئة وتحدي الصعاب من أهم عناصر النجاح، فالتحديات كانت جساماً والمصاعب جمة، وكل ذلك تم التغلب عليه بعقل سلطان وقلبه وإصراره على النجاح. وهذا ما عاهدنا عليه صاحب البصمات الرائعة في كل مناطق الإمارة التي تشهد كل يوم مشروعا عملاقا يضاف إلى سجل الإمارة الحافل في ظل توجيهات سموّه. أدام الله عليه موفور الصحة والعافية لنستكمل معه مسيرة الإنجازات والمشاريع العملاقة في كلباء وكل مدن ومناطق إمارة الشارقة.

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المكارم السخية



وقال عبد الله الدرمكي، إن أي كلمات شكر لا توفي سلطان حقه. ولكن هي اقل ما نقدمه على مكارمه السخية الدائمة ولا نملك سوى الدعاء له بدوام الصحة والعافية، وأن يمدّ الله في عمره، فلم يكتف سموّه بالمشاريع القائمة والجاري العمل عليها، ولكن وعد سموّه بإنشاء أول صرح رياضي تعليمي في الوطن العربي وهي أكاديمية العلوم الرياضية بكلباء والتي ستقام خلال عام من الآن وتحويل فرع جامعة الشارقة بالمدينة الى جامعة كلباء، خلال سنة ونصف السنة، لتصبح بذلك كلباء مركزاً تعليمياً في مدن الساحل الشرقي، متفردة بالأكاديمية الرياضية للتعليم المميز، وبالأصالة عن نفسي وعن أهلي في مدينة كلباء نقول لسموّه شكراً بحجم السماء.

وقال عمير المزروعي، من أهالي وادي الحلو إن الكلمات لا يمكنها أن تعبر عن مدى امتناننا لمكارم صاحب السموّ الوالد الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهنا نقف وقفة مع التاريخ لعطاء هذا الأب المعطاء الكريم مع ابنائه، لأن هذه المشاريع ستكون نقلة نوعية لمدينة كلباء، وهي امتداد للاهتمام بالإنسان وتوفير سبل الراحة والرفاهية لكل سكان المدينة التي ترفع جودة الحياة لمجتمع مدينة كلباء، وزيادة فرص العمل والاستثمار ورفع معدلات التنمية في المدينة.



واجهة استثمارية وتعليمية



وقالت موزة الكندي، مدير نادي سيدات وادي الحلو: نحن كأبناء منطقة وادي الحلو التابعة لمدينة كلباء سعداء بهذه المشاريع الحيوية والمتطورة الهادفة إلى تحول مدينة كلباء واجهة استثمارية وتعليمية وسياحية داخل الدولة وخارجها، واحقاقاً للحق فقد وضعنا سموّ الحاكم بهذه المشاريع العملاقة على الخريطة المدن العالمية، فاختصار المسافة والوقت بين كلباء والشارقة يدعم حركة السياحة الداخلية بشكل كبير، لأنه مكن سكان دبي والشارقة وباقي إمارات الدولة من الوصول إلى شواطئ كلباء الساحرة والمحميات الطبيعية والاستمتاع بها، والعودة في اليوم نفسه، عن طريق سياحة اليوم الواحد والعطلات الرسمية، وهذا يعزز مكانة المدينة.



درة الساحل الشرقي



يقول محمد عبيد اليماحي، نائب رئيس مجلس ادارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم: نفخر نحن ابناء مدينة كلباء باهتمام صاحب السموّ حاكم الشارقة على ما يوليه سموّه من عناية فائقة لأهله وأبنائه بالمدينة والذي يتجسد عياناً في ترسيته للمشاريع الكبرى التي تعزز جهوده في ترسيخ التنمية الشاملة لأهالي كلباء، حيث يتوقع ان تتحول المدينة في اعقاب اكتمال هذه المشاريع الى درة الساحل الشرقي، بامتلاكها لأكبر كورنيش في الدولة بامتداد 9 كلم، حيث يشكل إلى جانب الجبال والمحميات التي تحف المدينة من الغرب، فضلا عن شبكة الطرق الداخلية الجديدة، ومشروع اعادة بناء المدينة القديمة تشكل جميعها شروطا اساسية لتمكين مدينة كلباء سياحيا واقتصاديا، فيما يشكل مشروع الأكاديمية الرياضية الأكبر من نوعه والأول بالشرق الأوسط، منارة في المجال، وحاضنة لتخريج أفواج متخصصة في المجال الرياضي من لاعبين ومدربين ومتخصصين في التغذية واللياقة البدنية، وكوادر رياضة في شتى المجالات.

وقال أحمد سعيد المزروعي: توقف الكلام عن التعبير عما يجول في خاطرنا وقلوبنا تجاه الأب صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على مجهوداته الكبيرة في بناء وتطوير مدن الإمارة وربطها بشبكة طرق عالمية تتفوق على مثيلاتها في كل دول العالم ولا يألو جهدا في البحث عن كل ما يسهم في تطوير مواطني الإمارة والسعي الحثيث الى تحسين نمط العيش وربط أطراف الإمارة بقلبها مهما كانت التحديات والصعاب، وبعد طريق خورفكان الشارقة جار الانتهاء من طريق كلباء الشارقة. ونحن ابناء مدينة كلباء ومنطقة وادي الحلو نتوجه بالشكر لسموّه على هذه المشاريع الضخمة التي ستغير وجه مدينة كلباء والمنطقة للأفضل.