ماجدة الرومي: الإمارات بلد المحبة والسلام والاستقرار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتنظيم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، تشهد خشبة مسرح ميدان (دو) غداً حفلاً لنجمة الغناء العربي ماجدة الرومي، في ختام النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية.

وقالت ماجدة الرومي في مؤتمر صحفي، أمس، بمنتجع السعديات روتانا بأبوظبي، بحضور علياء النيادي منسقة الفنون وبرامج الموسيقى الكلاسيكية في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: أشعر بالسعادة لتواجدي في أبوظبي التي أحبها كثيراً. وأكدت أن الإمارات بلد المحبة والسلام

والاستقرار والأمان، وأنها ستقدم للجمهور مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب عمل جديد لديها بعنوان: «أحبك حتى يتم انطفائي».

وأضافت الرومي: لا بد هنا من الإشارة إلى الجهود المبذولة في أبوظبي للارتقاء بواقع الفن وتسليط الضوء على مختلف الألوان الفنية، وهي الرؤية التي يترجمها برنامج مهرجان موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية. ويتوجب علينا كفنانين الحفاظ على حيوية الأغنية العربية التي تتميز بجمال القصيدة والمحتوى البليغ القادر على إيصال رسائل المحبة والسلام للجمهور من خلال مخاطبة القلوب والعقول معاً.

قالت ماجدة الرومي: أحب القراءة خاصة فيما في مواضيع تتعلق بالحضارة المصرية والإمبراطوية الرومانية وتاريخها وأبتعد كثيرا عن أخبار وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الفنان العربي أصبح يواجه الكثير من الصعوبات والتحديات جراء الأجواء السياسية المضطربة التي يشهدها كثير من البلدان العربية.

من ناحية أخرى، شهدت خشبة مسرح المجمّع الثقافي، مساء أمس الأول، حفل أوركسترا هامبورج السيمفونية الشهيرة التي أبهرت جماهير النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، عبر سلسلة من الفقرات التي تحتفي بأعمال المؤلّفين أمثال بيوتر تشايكوفسكي ويوهانس برامز ولودفيج فان بيتهوفن وموزارت. تُعتبر أوركسترا هامبورج، بقيادة الموسيقار العالمي الشهير سيلفان كامبرلينج، إحدى أشهر فرق الأوركسترا الأوروبية، وهي الرائدة عالمياً في مجال موسيقى الحجرة، وهو النوع الموسيقي الذي يتطلب أقصى درجات التناغم بين العازفين. واستعرضت الفرقة مهاراتها وخبراتها الراسخة مع مقطوعة «لا تشي داريم لا مانو» المستوحاة من رائعة موزارت «دون جيوفاني» التي شكلت افتتاحية الأمسية، تلتها تنويعات على لحن الروكوكو- القطعة رقم 33 للمبدع تشايكوفسكي. واختتمت الأمسية فعالياتها مع معزوفة خماسي الكلارينيت في سلم «بي ماينور»، القطعة رقم 115 للمؤلف يوهانز برامز والتي لاقت أصداء إيجابية واسعة لدى الجمهور.ويتابع موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية فعالياته ويستضيف الموهبة المصرية الواعدة سناء نبيل في مسرح المجمع الثقافي اليوم.