شكرا لقرائتكم خبر عن قرار ولي عهد دبي ينعكس إيجاباً على قصة نجاح الإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

أكد عدد من المواطنين أن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية، ينعكس إيجاباً على قصة نجاح دبي، التي تعزز التنافسية في مختلف قطاعات الأعمال، كما أنه يعكس إدراك القيادة الرشيدة احتياجات السوق، بما يسهم في الحفاظ على النجاحات المكتسبة، التي حققتها الإمارة، ويجعل منها مقصداً لكل قصص النجاح والتميز. وقالوا إن القرار يعكس روح المبادرة والقدرة على تقديم الحلول المسبقة للتحديات، ما يجعل دبي مركزاً للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الاستقرار الذي تشهده الدولة، والتشريعات الحامية للحقوق والجاذبة للأموال.

مبادرة تحفيزية

قالت عليا عبيد الشامسي، إن قرار إلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي، يعد مبادرة تحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، كما أنه يسهم في معدل النمو والانتعاش، إذ إن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الرشيدة تشكل دعماً راسخاً للأعمال، التي من المتوقع أن تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة، وتحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في شتى القطاعات.

وأضافت أن الحكومة سباقة في إطلاق المبادرات وإصدار القرارات، التي من شأنها التشجيع على الاستثمار في شتى القطاعات، فضلًا عن تقليل الأعباء المعيشية، من أجل تعزيز معدل السعادة، الذي أصبح سمة يتصف بها كل من يقيم في دبي.

مكانة عالمية

أكد حسن علي راشد، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد، يسعى بكل السبل لتشجيع البيئة الاستثمارية في الإمارة، من خلال مجموعة قرارات وتوجيهات، تنعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات، كما أنها تعكس الإدراك العميق لاحتياجات السوق، بما يسهم في الحفاظ على النجاحات المكتسبة، ويعزز من المكانة العالمية لدبي باعتبارها الأكثر جذباً للاستثمارات في المنطقة.

ريادة وتطور

بينما أوضح محمد عبد الله النعيمي، أن مسيرة الريادة والتطور التي تشهدها مؤشرات التنمية في ربوع دبي، تتعزز يوماً بعد يوم، بشكل مطرد، في ظل فلسفة ورؤية القيادة.

وقال إن القرار الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد، يؤكد أن القيادة الرشيدة عازمة على تقليل الأعباء المعيشية.

عجلة النمو

قال محمد الأحبابي، إن مواصلة الحكومة الرشيدة اعتماد عدد من الحزم الاقتصادية والتشريعية، من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين وتشجيع بيئة الاستثمار في الإمارة، ولا شك أن ذلك يجعل من دبي الوجهة الأنسب والأهم وذات الأولوية الأولى بالنسبة للشركات العالمية.

روح المبادرة

اعتبر علي القيشي، قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي، يعكس روح المبادرة والقدرة على تقديم الحلول المسبقة للتحديات، ضمن سياسة تعزيز تنافسية الإمارة وقدرتها على جذب الاستثمارات الجديدة، ما يجعلها مركزاً للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الاستقرار الذي تشهده الدولة.

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تأثير إيجابي

أما عبد الله البلوشي، فقال إن هذا القرار سينعكس إيجاباً على كل المستهلكين، وينوع من اختيارات الشراء، لما لذلك من آثار إيجابية على قطاع الخدمات، إضافة إلى أن إلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية، سيعمل على تعزيز بيئة الاستثمار لدى التجار أنفسهم، حيث تشكل هذه التسهيلات أرضية خصبة للتطور، لوجود قيادة تتلمس احتياجات الاقتصاد.

حلول استباقية

أكد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي أن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد يقدم حلولاً سباقة لتحديات مستقبلية لأن قيادتنا الرشيدة ماضية في خططها التي تمثل حلولاً استباقية قد تظهر في المستقبل، لنظل في صدارة قاطرة التميز والابتكار.

وقال: تمكنت دبي من اكتساب سمعة عالمية بفضل إنجازات تحققت في شتى الميادين، وإلى جانب نهضتها الشاملة في المجالات الاقتصادية والتجارية، فقد برزت كبيئة اجتماعية ينعم الجميع .



إلغاء الرسوم يخفف أعباء المستثمرين والشركات والأفراد



يساهم قرار إلغاء عدد من الرسوم للدوائر الحكومية في دبي، والتي تشمل بعض القطاعات الاقتصادية، في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والشركات والأفراد، على حد سواء، كما أنها مبادرة إيجابية استكمالاً لاستراتيجية تحفيز قطاعات الأعمال التي تنتهجها الحكومة الرشيدة ضمن حزمة التشريعات لتحفيز القطاعات، وتضع المبادرة مصلحة قطاعات الأعمال على سلم أولويات الحكومة.

وشمل القرار إلغاء بعض الرسوم في القطاع الاقتصادي، مثل رسوم مبيعات السلع، والعقود والخدمات والحملات الترويجية، وإيجار الممتلكات، ورسوم مجموعة من التصاريح والتراخيص والتذاكر المعنية بالفعاليات التجارية، والسياحية، وغيرها.

ويتلقى قطاع الفعاليات التجارية والسياحية هذا القرار بإيجابية كبيرة، خاصة أن الإعفاء يقلص التكاليف المترتبة على إقامة وتنظيم الفعاليات، وبالتالي زيادة قدرة المؤسسات والشركات على تنويع الأنشطة والفعاليات، ما يساهم في استقطاب المزيد من الشركات المنظمة، ومن شأنه كذلك زيادة تنافسية دبي لجهة المهرجانات والفعاليات، مع إمكانية خفض أسعار التذاكر.

كما سيستفيد قطاع التجزئة من القرار في ما يخص الرسوم على الحملات الترويجية، خاصة أن الإمارة تشتهر بالعروض الترويجية والخصومات التي تقدمها المتاجر في الفعاليات السنوية والتي أصبحت علامة تشتهر بها دبي، وتستقطب الزوار والسياح كل عام.

وترى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام، أن هذا القرار سوف يخفض التكاليف والرسوم الإدارية في بيئة الأعمال في دبي، وبالتالي دعم نمو الشركات الذي سينعكس على أداء الاقتصاد الوطني.

ويعد إلغاء الرسوم من أهم الحوافز التي تقدمها الحكومة لقطاعات الأعمال، حيث تضع مصلحة الشركات والمؤسسات والمستثمرين على سلم أولوياتها، ما سيخلق بيئة عمل محفزة، توفر مزايا تفضيلية لمختلف الشركات.

ومن المتوقع أن يساهم القرار في تعزيز جاذبية الإمارة اقتصادياً، وترسخ مكانتها في تسهيل ممارسة الأعمال، وخفض التكاليف المترتبة على القطاعات، كما يشجع المستثمرين على تأسيس أعمالهم في السوق المحلي، وبالتالي زيادة الوظائف المتاحة، وتوفير فرص عمل أكثر للباحثين عن العمل من المواطنين، والوافدين.

ومما لا شك فيه أن التأثير الإيجابي لإلغاء هذه الرسوم لا يقف عند هذه القطاعات المعنية مباشرة، وإنما يمتد إلى القطاعات الأخرى، خصوصاً الفنادق والأنشطة السياحية الأخرى.



سلطان بن مجرن: تحسين المعيشة



قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن القرار الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد، أمس ، لإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي، جاء معززاً لسياسات تنتهجها قيادة الإمارة، لتحقيق جملة من الأهداف السامية، ألا وهي: تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين.

ومع أن دبي تتبوأ مكانة متقدمة على قائمة المدن الأفضل مرونة في سهولة إنشاء الشركات وممارسة الأعمال، إلى جانب توفير الكثير من الحاضنات من خلال الدوائر الرسمية المختصة، إلا أنها تصبو إلى ريادة المؤشرات العالمية في هذا الجانب.



وليد الزرعوني: تسهيل الأعمال



قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: إن قرار إلغاء رسوم حكومية في دبي يعد امتداداً للحرص الدائم والمتجدد من قبل القيادة الرشيدة على تسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين، حيث جاء في توقيت مثالي لتلبية متطلبات المستثمرين ورواد الأعمال، مضيفاً أن الأثر الإيجابي لإلغاء تلك الرسوم سيتضح في وقت قريب.

وأضاف ، أن القرار الجديد من شأنه تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية من خلال إعطاء دفعة إيجابية مهمة لقطاع الأعمال في دبي، وزيادة سبل استقطاب مزيد من المستثمرين الإقليميين، والدوليين، مشيرا إلى أن إلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي، يعزز من مكانتها كأفضل الوجهات العالمية للعيش، والعمل.



روهيت واليا: تشجع الاستثمار



أكد روهيت واليا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال» أن هذه القرارات ستسهم بلا شك في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في ظل وجود العديد من المستثمرين والاقتصاديين الدوليين الذين يبحثون عن فرص لتوسيع نطاق أعمالهم الجغرافي في دولة الإمارات، وبالأخص في قطاعات مثل الأغدية والتصنيع، كما ستنعكس إيجاباً على نشاط عقد الصفقات الاستثمارية التي شهدت ارتفاعاً خلال الأعوام القليلة الماضية، خاصة أن البيئة التشريعية في دولة الإمارات تواكب التطورات، في ما يتعلق بالاستثمارات في القطاعات كافة.