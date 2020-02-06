مسرح المجاز يستضيف «مهرجان الشارقة للسيارات» غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم «مسرح المجاز» غداً «مهرجان الشارقة للسيارات»، ويفتح أبوابه مجاناً أمام جميع الزوار، مستضيفاً أكثر من 800 سيارة ودراجة نارية في مساحة آمنة، يجتمع فيها عشاق السيارات ومحبو رياضة قيادة الدراجات، وهواة المغامرات والسرعة، لممارسة شغفهم.

ويأتي تنظيم المهرجان ضمن سلسلة الفعاليات المجتمعية التي يلتزم مسرح المجاز بتقديمها سنوياً لمختلف الفئات العمرية. ويفتح المهرجان أبوابه من الساعة 1 ظهراً وحتى 10 مساء، ليعرض خمس فئات مختلفة من السيارات والدراجات النارية، هي المخصصة (المعدّلة)، والدفع الرباعي 4*4، والكلاسيكية، والفاخرة، والدراجات النارية.

ويقدم المهرجان سلسلة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية المختلفة، منها مسابقات موجهة للجمهور، تعرفهم بعالم السيارات، وتقدم لهم جوائز قيمة، إضافة إلى عرض التحكم في السيارات عن بعد، والطلاء باستخدام مسدس الرش الهوائي، إلى جانب عرض نماذج من أدوات التخييم، وغيرها من مستلزمات المركبات والدراجات النارية.

ويخصص المهرجان للأطفال مساحة آمنة للعب والاستمتاع، كما يوفر خصومات تصل إلى 50% على سيارات التحكم عن بعد و«الدرونز».

وينظم المهرجان مسابقات لاختيار أفضل المشاركين في كل الفئات، وتتضمن القائمة فئة أفضل سيارة رياضية، وسيارة صالون، وسيارة كلاسيكية، وأفضل تصميم لسيارة الجيب، إضافة إلى تصميم سيارة ال FJ، وتصميم للسيارة الكورية KDM، وتصميم للسيارة اليابانية JDM، ونظام صوتي مزود، وتغليف، ورسم على السيارة، ومحرك، وتصميم خارجي، وتصميم داخلي، وسيارة دفع رباعي، وسيارة نسائية، وسيارة فارهة، وأفضل سيارة في المهرجان.

كما تتضمن المسابقة على مستوى الدراجات النارية، فئة أفضل دراجة نارية في المهرجان، وأفضل دراجة نارية رياضية، وأفضل دراجة نارية رياضية معدلة، وأفضل دراجة من طراز «باجرز»، وأفضل دراجة متنقلة، وأفضل دراجة نارية جبلية، وأفضل دراجة سكوتر، وأفضل دراجة في عرض الدراجات.