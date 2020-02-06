مسؤولون يشيدون بإعفاء 429 متقاعداً من قروض السكن بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي، عبدالرحمن سعيد

أشاد مسؤولون في أبوظبي باعتماد القيادة الرشيدة قرار إعفاء 429 متقاعداً من سداد القروض السكنية المتبقية، وقالوا إن القيادة توجت جهودها الإيجابية لصالح المواطن، بقرارات تدعم الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي.

وأكد جبر محمد غانم السويدي رئيس هيئة أبو ظبي للإسكان، أن اعتماد القيادة الرشيدة إعفاء عدد 429 مواطناً من سداد القروض السكنية المتبقية، قرار يعكس حرص القيادة الرشيدة على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها وتسخير الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن.

وأوضح أن الهيئة تبذل قصارى جهدها في دراسة الطلبات المقدمة للمتعاملين للإعفاء من القروض وسرعة البت فيها، وأن اعتماد قائمة الإعفاءات يؤكد حرص القيادة على شؤون المواطنين ورفع مثل هذه الضغوط المالية عنهم لتسهيل كافة السبل لتوفير الحياة الكريمة وضمان الاستقرار الأسري للأسرة المواطنة.

وأكد بشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبو ظبي للإسكان بالإنابة، أن القيادة الرشيدة تضع قطاع الإسكان على سلم الأولويات حيث تسعى لتحقيق وتوفير العيش الكريم للمواطنين وتسخير جميع الإمكانات لإسعادهم.

وأوضح أن اعتماد دفعة الإعفاءات يتوج العديد من الجوانب الإيجابية للمواطن وهي الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية تختص بتنظيم وتطوير قطاع إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي، وذلك عن طريق تطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج.

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، «إن سلسلة الإعفاءات من القروض الإسكانية إضافة إلى المنافع التي تستفيد منها الشرائح المستهدفة، تبرز وشائج العلاقة الأبوية بين القيادة والشعب».

وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من سداد القروض السكنية تؤكد النهج السديد لقيادتنا الرشيدة وحرصها على تحقيق الاستقرار والرفاه الأسري للمواطنين، وتوفير أقصى سبل العيش الكريم لهم.

ومن جهتهم، أكد عدد من المتقاعدين المستفيدين من إعفاء القروض السكنية، أن هذه المبادرات تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على توفير العيش الكريم لأبناء الوطن.



عيش كريم



وقال عبدالله أحمد عمر، إن مبادرة القيادة الرشيدة بمثابة مد يد العون التي ستفك عني العديد من الأزمات، وأدخلت الفرحة والبهجة على قلوب الأسرة.

وأوضح سالم يسلم مساعد بن حيدرة التميمي أن القيادة الرشيدة أولت المواطن كافة سبل الرعاية والاهتمام، وعملت على إطلاق مختلف المبادرات الهادفة إلى تعزيز دوره المجتمعي وتفعيل مختلف الجوانب الحياتية التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على استقراره الأسري.

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عطاء دائم



وقال سالم أحمد جنعان الصيعري إن إعفاءات القروض السكنية تأتي امتداداً للعطاء الدائم والمتجدد من الدولة، ومبادرات القيادة تعكس حرصها على توفير العيش الرغيد لكل مواطن ومواطنة، وتأمين الاستقرار الاجتماعي. وأضاف إبراهيم عبدالله المرزوقي أن القيادة الرشيدة دائماً تسعدنا، ولا تدخر جهداً في سبيل توفير متطلبات المواطنين واحتياجاتهم.

عيش كريم

وأكد صالح ناصر الحارثي أن هذه المبادرة سيكون لها دور إيجابي في حياة كافة أفراد أسرته، وهذا الأمر يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل وسائل سبل العيش الكريم للمواطن.

وأكد علي سعيد سالم المنهالي، أن مبادرات القيادة الرشيدة ساهمت في تخليصه من العبء المادي، حيث كان يتم خصم مبلغ كبير من معاشه، ولا يتبقى له إلا القليل.



أعباء مادية



وأشاد عبدالله سعد بخيت العامري بمبادرات القيادة الرشيدة والتي خففت كثيراً من أعبائه المادية، موضحاً أن معاشه التقاعدي كان لا يكفيه بسبب قرض الإسكان، وأنه بعد هذا الخبر المفرح سينام قرير العين، بعيداً عن هموم سداد القرض التي كانت تؤرقه.

وثمَّن محمد فتح الله محمد، مبادرات القيادة بالإعفاء من قروض الإسكان، ما يعزز الاستقرار للمواطنين والعيش الكريم لهم.

وعبر محمد ابن المتقاعد سالم خلفان سالم آل عبدالسلام، عن عميق شكره للقيادة الرشيدة على مبادرتها التي لا تقدر بثمن، موضحاً أنه بالرغم من حزن العائلة الشديد على فراق والده الذي توفي منذ شهر قبل أن يعلم بخبر إعفائه من القروض السكنية، فإن خبر إعفاء الوالد من القرض السكني أدخل عليهم الفرح والسعادة.