شكرا لقرائتكم خبر عن رباعيّة تنقص المناهج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

ما الذي يمكن أن يبعث روحاً وحياة في المناهج؟ ثمّة رباعية تنقصها، ما يجعل المقرر الدراسي جامداً، جلاميد. في الصفوف، تُفتح الأدمغة، كما يُفتح الوعاء، تصب فيه الأشياء. المعلومات أغلبيتها مثل البضائع الاستهلاكية، لها تواريخ صلاحية. خريجو الهندسة وتخصصات أخرى، في البلدان المتقدمة، إذا لم يمارسوا المهنة في السنوات التالية، أصبحوا في حكم من تجاوزهم الزمن، كأنهم لم يدرسوا ويتخرجوا؟

سيدرك واضعو المناهج العربية مستقبلاً، أن التعليم ينقصه الأهم. ما لا يدرّس يجب وضعه في المقدمة. الدراسة في بعضها أو كلها تشبه الأشغال الشاقة: لو قضى المحكوم عليه بتكسير الصخور سنين في المحنة، فلن يحس بعلاقة حميمية بما يقوم به.

عدم تطور المناهج طوال التاريخ الحديث يصيب الدماغ بالإحباط : إلى هذا الحد قحط الأفكار التجديدية؟ القلم يدلي بدلوه، عمل المعنيون بالأفكار أم لم يعملوا. هذه الملاحظات الأربع تناولها العمود متفرقة مراراً، هنا نلمّ شملها في باقة.

من أوهام المناهج أن أكوام القواعد اللغوية تقوّم اللسان والقلم وتشحذ الذوق. التاريخ يكذّب هذا الوهم، فالنحاة هم أرك الناس أساليب وتراكيب. هل كان الجاهليون في حاجة إلى نحو وصرف؟ كل شعر العرب قام على أكتاف بيانهم . العربية تنتظر رجالاً يغربلون القواعد من الترهات، وآخرين يضعون مناهج تدرّس الإحساس بجمال اللغة، لكي تعشق الأجيال لغتها حين ترى فيها الحسن والرشاقة والأناقة ، عربية ترقص الباليه وتلعب الجمباز . سيركضون وراءها وتعتقلهم شرطة الآداب.

العنصر الثاني:الخيال. ضروري تفجير ينابيع الخيال في كل مادة. خصوصاً في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، الرباعي الذي قام عليه الكون والحياة. أينشتاين قال:في سن الخامسة عشرة، انبثق سؤال في ذهني، ماذا يحدث لو كنت راكباً حصاناً يعدو على شعاع ضوء سرعته 300 ألف كيلومتر/ثانية؟ كل مسيرتي الفيزيائية انطلقت من ذلك السؤال. العنصر الثالث: التربية الديمقراطية. تحويل الصف في جميع المواد إلى بيئة تتجلى فيها حريات الفكر والرأي والتعبير، أدب الإصغاء والحوار.

المسألة الرابعة والأخيرة: تربية البحث العلمي في جميع المواد، يغدو الدارس أستاذ نفسه، والأستاذ هو الموجه.

لزوم ما يلزم:النتيجة الموسيقية:الأستاذ الجيد هو مثل قائد الأوركسترا، الجهد والتميز والتألق يضطلع به العازفون، وهو الذي يقودهم ويوجههم.

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