5 ابتكارات لـ 23 طالباً بمعرض «الاستكشافات العلمي» في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد

نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، معرض «الاستكشافات العلمي» ضمن فعاليات «أسبوع التعليم التقني والابتكار 2020»، استعرض خلاله 23 طالباً وطالبة 5 ابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصحة، والميكانيكا، والبيئة، إضافة إلى ابتكارات لدعم أصحاب الهمم.

وشملت ابتكارات الطلبة، سيارات كهربائية هجينة، وطائرات بدون طيار، وجهازاً لقياس مؤشر كتلة الجسم، ونظاماً ذكياً لمساعدة مرضى الزهايمر، ونظاماً إلكترونياً للحضور والغياب، وغيرها من الابتكارات التي تخدم المجتمع.

وعرض فريق مكون من 12 طالباً يدرسون تخصصات هندسية مختلفة، في بوليتكنيك أبوظبي، سيارة كهربائية تستطيع قطع مسافة 50 كيلومتراً في الساعة، وقاموا بابتكارها خلال مدة 3 أشهر.

وقال محمد المصعبي، أحد أعضاء الفريق: إن السيارة تتكون من 3 إطارات والجسم الداخلي من الألمنيوم، فيما تم تصنيع جسم السيارة الخارجي من البلاستيك لتخفيف الوزن الإجمالي للسيارة ورفع سرعتها.

وأشار طلال المندوس، أحد أعضاء الفريق، إلى أن جميع أعضاء الفريق شاركوا في تصميم السيارة وتنفيذها.

فيما ابتكر 5 طلاب بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بالعين، ميزاناً إلكترونياً ذكياً لقياس مؤشرات كتلة الجسم، يمكن استخدامه في المدارس لمراقبة المؤشرات الحيوية للجسم، والحد من عوامل الخطورة المسببة للعديد من الأمراض.

وأوضح الطالب عبدالله سالم العطاس، عضو الفريق، أن الجهاز بمجرد تسجيل بيانات الطالب داخله يقوم بقياس طول ووزن الطالب، ويعطيه الحمية الغذائية الأنسب له، ويرسل لذوي الطالب تقريراً بذلك.

وابتكرت الطالبتان مهرة محمد آل علي، وجواهر أحمد الحربي، من بوليتكنيك في أبوظبي طائرة بدون طيار متخصصة في توصل الأدوية من مستشفى لآخر.

وقالت جواهر الحربي: الابتكار عبارة عن مركبة توصيل ذاتية القيادة (طائرة بدون طيار) يمكنها حمل 5 كيلو حمولة من الأدوية والطيران لمدة ساعتين بشكل متواصل.

وقدمت الطالبتان مها عبدالله الحوسني، آمنة سعيد الحمودي من أبوظبي بوليتكنيك مشروع (راصد) الذي يرصد مواعيد الحضور والانصراف.

وقالت مها الحوسني، المشروع عبارة عن نظام ذكي يرصد ويتعرف إلى الجموع البشرية.

وقاد فريق ثانوية التكنولوجيا التطبيقية مجموعة من المشاريع هي من تصميم وتطبيق طلبة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فرع العقابية في مدينة العين، وعرض طالبان مشروع «نظام أمن لمرضى الزهايمر»، من خلال شريحة ذكية تبلغ عن مكان المريض في حال عدم تمكنه من العودة إلى منزله أو نسيان مكانه.