مقتل 8 مدنيين في قصف "حوثي" لحي سكني بـ"مأرب" شرقي اليمن

شكري حسين/ الخليج 365

قتل 8 مدنيين يمنيين في قصف "حوثي" استهدف منازلهم في حي الروضة بمدينة مأرب شرقي البلاد، وفق وزير يمني.



وقال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، في تغريدة له على "تويتر"، الأربعاء، إن 8 مدنيين قتلوا، هم 4 أطفال و4 نساء كحصيلة أولية، جراء سقوط صاروخ باليستي استهدف حي الروضة بمدينة مأرب.

وأشار، أن عدد الضحايا قابل للزيادة خصوصًا أن بعض الضحايا مفقودين تحت الأنقاض.



وتابع "ندين ونستنكر بشدة الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مرتزقة طهران"، في إشارة إلى مليشيات الحوثي.

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ولم يتسنّ الحصول على تعليق رسمي من جماعة الحوثي حول ما أورده الوزير اليمني في تغريدته.

والاثنين، استهدفت جماعة الحوثيين بطائرة مسيرة مخزن سلاح في منطقة صحن الجن بالمنطقة العسكرية الثالثة، بمحافظة مأرب، تسبب في انفجارات ضخمة سمع صداها في أنحاء متفرقة من المدينة.



وقبل أسبوعين استهدفت جماعة الحوثي أيضا معسكرا للقوات الحكومية في ذات المحافظة أدى إلى مقتل 110 مجندين بمعسكر الاستقبال، وإصابة أكثر من 70.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.