غوتيريش يبعث برسالة رئيس الانتقالي السوداني

الخرطوم/ الخليج 365

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن تقديره لموقف السودان الداعم للمبادرة الخاصة بالعمل من أجل حفظ السلام، التي دشنتها الأمم المتحدة في مارس/آذار 2018.

جاء ذلك برسالة أرسلها لرئيس مجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، وفق بيان صادر عن إعلام المجلس الانتقالي، اطلعت عليه الخليج 365.

وأعرب غوتيريش، عن تقديره لموقف السودان الداعم للمبادرة الخاصة بالعمل من أجل حفظ السلام، التي دشنتها الأمم المتحدة في مارس 2018.

وأوضح، أن المبادرة أحرزت تقدما كبيرا فى مجالات حفظ السلام منذ تدشينها.

وأضاف بحسب ذات المصدر، أن "قضية السلام المستدام تظل قضية مركزية مع الشركاء؛ لتبرهن عن قدرتنا لدعم العملية السياسية".

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ودلل البيان، على ذلك، بنجاح المبادرة من خلال الالتزام بتوقيع السلام فى إفريقيا الوسطى، عبر الشراكة مع الاتحاد الإفريقى، والتي أثمرت اتفاقا لازال قائما في دولة جنوب السودان.

وأشار إلى أن قوات حفظ السلام في جنوب السودان، بالإضافة إلى عملها، قامت بأعمال التنمية وإخلاء المدنيين من مناطق النزاع.

ويعد السودان أحد الدول الضامنة للاتفاق بين حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة الموقع في 2018.

وشهدت الخرطوم، في فبراير/ شباط 2019، توقيعا بالأحرف الأولى على اتفاق للسلام والمصالحة بين حكومة إفريقيا الوسطى، و14 حركة مسلحة بالبلد الإفريقي.

وتهدف مبادرة العمل من أجل حفظ السلام إلى تحفيز العمل الجماعي لجميع أصحاب العلاقة في المجال ذاته، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء ومجلس الأمن والجمعية العامة والمساهمين الماليين والبلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة والبلدان المضيفة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والأمانة العامة للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.