روسيا تعرقل مشروع قرار دولي حول نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

عرقلت روسيا، الأربعاء، تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي خاص بنتائج مؤتمر برلين الدولي بشأن الأزمة الليبية.

واستضافت العاصمة الألمانية، في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي، مؤتمرًا بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف لإطلاق النار قائم بمبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

وقال مصدر دبلوماسي، لصحفيين بينهم مراسل الخليج 365 في مقر المنظمة الدولية، إن "الوفد الروسي كسر حاجز الصمت الخاص بمشروع القرار (كان محددًا بحلول الساعة الثانية ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي لنيويورك) بزعم أن المشروع لم يأخذ بالاعتبار الاقتراحات الروسية على النحو الواجب".

وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه، أنه "من غير المعروف طبيعة الاقتراحات الروسية تلك".

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و"مرحلة الصمت" هو إجراء متبع بمجلس الأمن حين يُطرح مشروع قرار، بحيث يتم تحديد ساعة معينة لصدوره، وفي حال لم يكسر أي عضو بالمجلس "مرحلة الصمت"، يصبح القرار ساريًا للنقاش والتصويت.

أما إذا كسرت أية دولة عضو بالمجلس "مرحلة الصمت" قبل الموعد المحدد، يحتاج مشروع القرار لمزيد من المفاوضات قبل تمريره.

ويستلزم صدور القرار موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس (15 دولة)، شريطة ألا تستخدم أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا والصين) حق النقض (الفيتو).

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