تونس.. الفخفاخ متمسّك بعدم إشراك "حزب القروي" في الحكومة

تونس/ يامنة سالمي/ الخليج 365

قال عضو في الفريق المفاوض لرئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، إن الأخير متمسّك بعدم دعوة حزب "قلب تونس"، الذي يقوده نبيل القروي، للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وأفاد عدنان بن يوسف، عضو الفريق المفاوض، للأناضول، الأربعاء، أن "الفخفاخ، مازال متمسّكا بتصوّره بخصوص الحزام السياسي للحكومة، الذي لا يضمّ قلب تونس (38 مقعد)".

وأشار بن يوسف، إلى أن الفخفاخ، يعتبر أن "الحزام السياسي الذي اقترحه يُعبّر عن الإرادة الشعبية في الانتخابات الأخيرة".

وأضاف أنه "لا يتفهّم أن أطرافا أقصت بعضها البعض، وتحديدا تغير موقف حركة النهضة (54 نائبا)، التي كانت مساهمة في إقصاء قلب تونس، كخصم سياسي في المرحلة الفائتة".

وشدّد عضو الفريق الحكومي المفاوض، على أن "الحزام السياسي الذي اقترحه الفخفاخ يتوافق مع مواقف النهضة السابقة، لكن تغيير الأخيرة لمواقفها هو ما أربك عملية تشكيل الحكومة".

وتابع "لا نعتبر أنّنا في أزمة، بل حركة النهضة، بتصلّبها في موقفها، قد تُدخل مسار تشكيل الحكومة في أزمة".

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وأوضح بن يوسف، أن "مسألة عدم إشراك قلب تونس، في الحكومة حُسمت، والحزام السياسي المكوّن للحكومة يضم بين 9 و10 أحزاب، شاركت إلى حدّ الآن في المشاورات".

واعتبر أن "حزب قلب تونس، هو قوّة برلمانية نحترمها، نعتبر أن دورها يمكن أن يكون في المعارضة، حزب له ضمانات دستورية للاشتغال وتحمّل المسؤولية في المعارضة".

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إنّ "حكومة إلياس الفخفاخ، لن تمر ولن تنال ثقة البرلمان في حال تم إقصاء قلب تونس، من تشكيلتها''.

والثلاثاء، حمّل حزب "قلب تونس"، الفخفاخ، كامل المسؤوليّة عن "تعثّر" مسار تشكيل الحكومة.

والأسبوع الماضي، اقترح الفخفاخ، برنامج من أجل ائتلاف حكومي، وضّح فيه أُسس ومبادئ الائتلاف الحكومي، المشكل من 27 وزيرا، وكاتب دولة (مساعد وزير) واحد، للخارجية.

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