الكونغرس يبرئ ترامب من الاتهامات الموجهة له ويسقط قضية العزل

صحيفة الخليج الالكترونية برّأ الكونغرس الأميركي مساء أمس الأربعاء الرئيس دونالد ترامب من الاتهامات الموجهة له وأسقط قضية العزل بحقه. حي صوت الكونغرس الأميركي على تبرئة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تهمة إساءة استخدام السلطة بـ52 صوتاً مقابل 48.

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