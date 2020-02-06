شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تدعو للتوقف عن استخدام «كرات مغناطيسية».. خطر على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأربعاء، للتوقف الفوري عن استخدام منتج “كرات مغناطيسية” المشتراة من المتاجر الإلكترونية.

وأوضحت التجارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك بسبب احتواء المنتج على أجزاء مغناطيسية صغيرة لا تناسب الأطفال”.

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وأضافت وزارة التجارة والاستثمار، أن مثل هذه المنتجات تؤدي إلى خطر الابتلاع ووقوع إصابات خطيرة خاصة بين الأطفال.