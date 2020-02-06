دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع براءة إختراع لشركة OnePlus تكشف عن هاتف يتميز بغطاء لحجب الكاميرة الخلفية ظهر على التقنية بلا حدود.

سجلت شركة وان بلس خلال الفترة الماضية براءة إختراع لهاتف يتميز بتصميم للكاميرة الخلفية التي يمكن حجبها من خلال غطاء قابل للتدوير، كما يتميز الهاتف بشاشة كاملة لا تضم كاميرة سيلفي.

قدمت شركة وان بلس أول نموذج مميز بتصميم الكاميرة المحجوبة في Concept One، ومن جديد كشف عن براءة إختراع للشركة في قاعدة بيانات WIPO في هاتف يتميز أيضاً بتصميم الكاميرة المحجوبة.

ويظهر الهاتف في مخططات براءة الإختراع بتصميم دائري للكاميرة الخلفية، وهو تصميم يحاكي OnePlus 7T، إلا أن التصميم الجديد يضم غطاء قابل للتدوير لحجب الكاميرة الخلفية.

كما تستعرض مخططات براءة الإختراع الكاميرة الخلفية في وضع الإغلاق أو عند فتح غطاء الكاميرة، إلا أن الرسوم لا توضح ما إذا كان غطاء الكاميرة يدعم الفتح والغلق يدوياً أو أن الغطاء يدعم الفتح بشكل تلقائي عند تنشيط تطبيق الكاميرة.

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من جانب أخر لا تظهر كاميرة أمامية في مخططات براءة إختراع وان بلس، حيث يأتي العرض بكامل الشاشة دون أي نتوء أو ثقب في الشاشة.

يذكر أن التوقعات تؤكد على أن تقنية براءة الإختراع مازالت غير مجهزة للإنتقال إلى مرحلة التنفيذ في الوقت الحالي، لذا لن تقدم وان بلس هذا التصميم في هاتفها القادم OnePlus 8.

المصدر

هذا الموضوع براءة إختراع لشركة OnePlus تكشف عن هاتف يتميز بغطاء لحجب الكاميرة الخلفية ظهر على التقنية بلا حدود.