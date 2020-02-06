شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل أعضاء لجنة تحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للوثيقة التي وقعها شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية العام الماضي.

ورحب بالوفد وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية توحيد الجهود والتعاون المشترك لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية في نشر قيم التسامح والتعايش وبناء جسور الأخوة والوئام الإنساني.

وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تأكيده حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل على تحقيق أهداف الوثيقة في بناء الأخوة الإنسانية والتعايش المشترك الذي يشكل منطلقاً أساسياً وقاعدة لترسيخ ركائز السلام والأمان والاستقرار والتنمية لشعوب العالم.

Advertisements

وقال إن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تهتم بدعم المبادرات والجهود التي تستهدف تعزيز الأخوة الإنسانية والتضامن العالمي، مضيفاً أن هذا النهج جعلها نموذجاً حضارياً عالمياً للانفتاح والعيش المشترك.

وأكد أن التسامح هو الركن الأساسي لبناء مجتمعات يسودها التفاهم والتعاون والعيش المشترك واحترام وقبول الآخر وهذا ما تميز به مجتمع دولة الإمارات منذ نشأتها.

من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتثمينهم الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للجنة مؤكدين أن اللجنة ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق تطلعات العالم في تطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، بما يضمن تحقيق الخير والسعادة لكل الناس.