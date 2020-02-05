شكرا لقرائتكم خبر عن عطل إلكتروني بـ«كتابات العدل» يعرقل طلبات المراجعين.. و«الوزارة» تعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب عطل إلكتروني في نظام كتابات العدل التابع لوزارة العدل، صباح اليوم (الأربعاء)، في إعاقة مباشرة طلبات المراجعين.

وقال وكيل التحول الرقمي في الوزارة، فهد الصليع، في مداخلة مع “قناة الإخبارية” إن أنظمة المراقبة رصدت عطلا عند الساعة 10 صباحاً، لافتاً إلى أن الفريق التقني المختص باشر الحالة وتمت استعادة الخدمة بشكل كامل قرابة الساعة 2 مساءً.

وأوضح الصليع أن سبب العطل كان في أحد مكونات الشبكة في البنية التقنية، فيما قدّم اعتذاره باسم وزارة العدل لكل المراجعين المتأثرين بهذا العطل الفني.