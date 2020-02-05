شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «المالية» تعلن تفاصيل أوامر الدفع للقطاعين العام والخاص في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، صرف جميع مطالبات القطاعين العام والخاص المتعلقة بأوامر الدفع خلال العام 2019، حيث بلغ إجمالي قيمة الأوامر 993.8 مليار ريال.

وأوضحت المالية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن إجمالي أوامر الدفع المستلمة بلغ 1005361 أمر دفع، حيث تم صرف 792.7 مليار ريال للقطاع العام، بينما بلغ عدد الأوامر غير المصروفة ما نسبته 5 %.

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وأضافت أنه تم صرف 201.1 مليار ريال للقطاع الخاص، وبلغت قيمة الأوامر غير المصروفة ما نسبته 5%، حيث تم صرف ما نسبته 98 % من مستحقات القطاع خلال 30 يوماً.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم صرف 200.9 مليار ريال، أي ما نسبته 99% من إجمالي المبالغ المصروفة للقطاع الخاص، والخاصة بالمطالبات المالية للسنة المالية 2019 خلال 60 يوماً.