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محمد بن راشد يستقبل الرئيس السنغالى ماكى سال فى دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى فى دبي، مساء اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية السنغال ماكى سال والوفد المرافق.

ورحب بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى بالرئيس الضيف، متمنياً له زيارة ناجحة إلى دولة الإمارات تثمر نتائج طيبة وإيجابية تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وتجاذب الرئيس سال أطراف الحديث حول سبل توسيع آفاق التعاون وبناء شراكة استثمارية بين الجانبين، خاصة فى البنية التحتية والمشاريع السياحية التى سيكون لها أثر بالغ فى تقريب المسافات بين شعبى البلدين.

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وأعرب الرئيس السنغالى عن أمله فى التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دولة الإمارات فى قطاعات عدة.. مشيداً فى هذا السياق بدور موانئ دبى العالمية التى تسهم فى تطوير وتشغيل موانئ السنغال الواقعة على شواطئ الأطلسي.

ونوه بنموذج التنمية الحضارية والمستدامة التى تنفذها دولة الإمارات على غير صعيد وفى شتى القطاعات حتى باتت مثالاً يحتذى للتنمية وتحقيق الاستدامة التى تسعد شعبها بكافة فئاته ومناطقه.

 

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