شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 بينهم نساء وأطفال فى هجوم صاروخى للحوثيين بمدينة مأرب اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام فى الحكومة اليمنية معمر الإريانى، على تويتر اليوم الأربعاء إن أربع نساء وأربعة أطفاء لاقوا حتفهم بينما فُقد آخرون فى هجوم بصاروخ باليسيتى نفذه الحوثيون على حى الروضة فى مدينة مأرب، ولم يعلن الحوثيون على الفور مسؤوليتهم على الهجوم.

وفى السياق ذاته، عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو من محافظة مأرب اليمنية، يظهر انفجارات فى معسكر صحن الجن.

رحب مارتن جريفيث المبعوث الخاص الأممى لليمن وليز جراندى منسقة الشئون الإنسانية الأممية والطاف موسانى ممثلة منظمة الصحة العالمية فى اليمن، بتدشين الجسر الطبى الجوى الذى نقل المجموعة الأولى من المرضى اليمنيين الذين يحتاجون لمساعدة طبية متخصصة من اليمن إلى الأردن.

وأوضح المسئولون الأمميون الثلاثة، فى بيان مشترك صدر اليوم الإثنين، أن اليوم شهد المرحلة الأولى لعملية الجسر الجوى الطبى التى تم خلالها نقل عدد من المرضى ومرافقيهم من صنعاء إلى عمان، من أصل مجموعة أولية مؤلفة من 30 شخصا.

وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع سلطات الصحة العامة والسكان المحلية لتنسيق هذه الرحلات الجوية والتى تعتبر جزءاً من المساعدة الإنسانية التى تقدمها الأمم المتحدة فى اليمن والتى تتضمن دعم القطاع الصحى اليمنى.

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وأعربت الأمم المتحدة عن امتنانها للبلدان المضيفة وهى مصر والأردن والسعودية لجهودها الإنسانية، وقالت إن تعاون والتزام كل من الحكومة اليمنية وسلطات صنعاء ساهم فى جعل العملية ممكنة.

وقالت مصادر دبلوماسية ومن منظمات إغاثة، إن رحلات طيران لنقل المرضى الذين يحتاجون بشكل ملح للرعاية الطبية ستبدأ من العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الاثنين، وهو إجراء طال انتظاره لبناء الثقة فى إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات.

وقالت المصادر إن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ستشرفان على نقل المرضى ورحلات الطيران من العاصمة. ولم يذكروا أين ستهبط الطائرات.