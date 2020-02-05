شكرا لقرائتكم خبر عن طفل إماراتى يلفت أنظار المشاركين بمهرجان العلوم والابتكار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت الطفل الإماراتى بطى المزروعى أنظار المشاركين فى المهرجان الوطنى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بما فيهم وزير التربية والتعليم حسين الحمادى الذى بادر بمداعبته وسؤاله عن فكرة مشروعه الابتكارى الرجل الآلى «نجم الياه»، ما دعا الحمادى للتنبؤ له بمستقبل باهر بعدما فاجأه بطى بقدراته الابتكارية وجراءته فى شرح فكرة مشروعه.

الطفل بطى من روضة الجيمى بالعين أكد أنه يحلم بأن يكون رائد فضاء حسبما ذكرت صحيفة الرؤية الإماراتية منذ أن تابع هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتى فى رحلته إلى الفضاء، حيث كان يبدى شغفه بكل ما يتعلق بالرحلة، ما دعاه لمصارحة معلمته برغبته فى صنع رجل آلى يرافقه فى رحلته التى يحلم بها مستقبلاً.

بدأ بطى يضع تصوراته للرجل الآلى فى رسومات من خلال جلسات عصف ذهنى مع معلمته التى بدأت فى تشكيل فريق من الأطفال بقيادة بطى للقيام بعمل رجل آلى عبر استخدام مواد من إعادة التدوير ووضع أجهزة للمشى والتحدث والتصوير.

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وأوضحت مديرة روضة الجيمى غبيشة الكتبي، أن فكرة بطى تتمثل فى حلمه للوصول إلى الفضاء وأن يكون له صديق يرافقه فى تحقيق طموح غرسه فى نفوسنا أبونا زايد، وسقته قيادة حكيمة لا ترضى لأبنائها بما دون النجوم.

ولفتت إلى أن بطى أطلق على صديقه الآلى اسم نجم الياه، حيث الياه هو نجم فى السماء من خلاله يمكن معرفة الاتجاهات ومهمة الرجل الآلى وهو نجم الياه أن يتعرف على الاتجاهات فى الفضاء وكذلك يوثق الرحلة عن طريق تصويرها كاملة ويقدم بعض التوجيهات والإرشادات لرائد الفضاء.

وأكدت أن حلم رائد الفضاء الصغير بطى المزروعى أن يصافح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويرافقه فى زيارة إلى محطة محمد بن راشد للفضاء يقابل خلالها هزاع المنصوري.