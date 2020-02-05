إطلاق قذيفتي هاون من القطاع تجاه مستوطنات إسرائيلية

زين خليل/الخليج 365
قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفتي هاون أطلقتا، مساء الأربعاء من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة دون وقوع إصابات.
جاء ذلك في تغريدة للجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اطلعت عليها الخليج 365.
وقال الجيش إن القذيفتين سقطتا في منطقة مفتوحة بالمجمع الاستيطاني "شعار هنيغف" بمنطقة ما يسمى بغلاف غزة، فيما دوت صافرات الإنذار.
من جهتها، قالت قناة "كان" الرسمية إن الأسبوع الأخير شهد إطلاق 15 صاروخا من القطاع تجاه إسرائيل.
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إن تنفيذ عملية عسكرية "واسعة" بقطاع غزة "أمر ممكن" حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس/آذار المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء جمع نتنياهو، مع عدد من رؤساء السلطات المحلية في مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة، بحث استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع تجاه إسرائيل بحسب القناة (13) العبرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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