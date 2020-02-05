العراق.. علاوي يدعو حكومة عبد المهدي لحماية المتظاهرين

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الأربعاء، حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي، إلى حماية المتظاهرين العراقيين.



وقال علاوي، الذي يرفضه الحراك الشعبي، في تغريدة على صفحته في "تويتر"، إن "ما يجري الآن من أحداث مؤلمة يدفعني للطلب من الإخوة في الحكومة الحالية للقيام بمهامهم المتمثلة بحماية المتظاهرين، لحين تشكيل حكومة تلبي تطلعات كل العراقيين وتستمد قوتها من الشعب وتنفذ مطالبه المشروعة".



وفي وقت سابق الأربعاء، قتل 8 متظاهرين وأصيب 113 آخرين بجروح، جراء تعرضهم إلى إطلاق الرصاص الحي والطعن بأسلحة بيضاء والضرب المبرح بالهراوات على يد أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مدينة النجف جنوبي العراق، وفق مصدر طبي وشهود عيان للأناضول.



ويشن أنصار الصدر المعروفين بأصحاب "القبعات الزرق" حملة منسقة، منذ الإثنين، لتفريق تجمعات المحتجين في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد بالقوة المفرطة، بناء على أوامر من الصدر.



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وتأتي هذه التطورات بعد رفض المحتجين، تكليف علاوي، السبت، بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى بدعم الصدر.



ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.



ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.

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