الرئيس الجزائري يقيل الرئيس التنفيذي للعملاق النفطي سوناطراك

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، مهام كمال الدين شيخي، الرئيس التنفيذي للعملاق النفطي سوناطراك، وعيّن توفيق حكار، خلفا له.



ونقل التلفزيون الرسمي، أن تبون، أنهى مهام كمال الدين شيخي، الرئيس التنفيذي لمجمع سوناطراك، الحكومي للمحروقات، وعيّن توفيق حكار، وهو نائب مدير مكلف بالتطوير بالشركة خلفا له.



وعيّن شيخي، في المنصب، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رئيسا تنفيذيا لسوناطراك، خلفا لرشيد حشيشي.



وسوناطراك، المصنفة أكبر شركة في إفريقيا، وعرفت في السنوات الأخيرة مرحلة عدم استقرار، وتداول على قيادتها أكثر من 8 رؤساء تنفيذيين في 10 أعوام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.