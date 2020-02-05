إسرائيل تنشر منظومة ليزر للتصدي لبالونات غزة المتفجرة

زين خليل/الخليج 365

نشر الجيش الإسرائيلي منظومة ليزر جديدة على الحدود مع قطاع غزة للتصدي للبالونات المتفجرة التي يطلقها ناشطون من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الرسمية، مساء الأربعاء، إن الجيش نشر المنظومة الجديدة بعد إجراء عدة اختبارات عليها وصفت بالناجحة، دون مزيد من التفاصيل.

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وأواخر ديسمبر/كانون أول الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي تطوير منظومة دفاعية تعتمد على الليزر الكهربائي، بهدف التصدي للبالونات المتفجرة والطائرات الورقية الحارقة والطائرات بدون طيار التي يتم إطلاقها من القطاع، وفق ما أوردته آنذاك صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

ويدور الحديث عن منظومة ليزر يقول الجيش الإسرائيلي إنها الأولى في العالم التي أثبتت قدرة عملياتية على تفجير البالونات والطائرات بدون طيار في الجو، بحسب ذات المصدر.

وتزامن ظهور تكتيك البالونات التي تحمل عبوات ناسفة ومواد حارقة مع انطلاق مسيرات العودة، نهاية مارس/آذار 2018، حيث يتم نفخها بواسطة غاز خفيف، ويرفق معها مادة مشتعلة أو متفجرة، وتترك كي تحملها الرياح للجانب الآخر من الحدود.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.