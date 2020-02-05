إدلب.. مقتل 4 مدنيين في هجمات للنظام السوري وروسيا

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365
قُتل أربعة مدنيين الأربعاء، في هجمات جوية نفذها نظام الأسد وروسيا على مناطق سكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.
وقال مركز رصد الطيران التابع للمعارضة السورية، إن مقاتلات روسية شنت غارات على نقاط في محيط مدينة إدلب، ومدينة سراقب، في حين نفذت مقاتلات النظام السوري هجماتها على بلدة سرمين وعدد من قرى مدينة سراقب.
وبحسب مصادر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فإن الغارات أسفرت عن سقوط 4 قتلى، 3 منهم قتلوا في الهجمات الروسية، بينما قتل الرابع بهجمات النظام.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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