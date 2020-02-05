نتنياهو لا يستبعد شن عملية واسعة على غزة قبل الانتخابات

زين خليل/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، إن تنفيذ عملية عسكرية "واسعة" بقطاع غزة "أمر ممكن" حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس/آذار المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نتنياهو، مع عدد من رؤساء السلطات المحلية في مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة، بحسب القناة (13) العبرية.

Advertisements

ووفق المصدر ذاته، بحث اللقاء استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وقال نتنياهو، "نبذل الكثير من الجهد لجلب الهدوء إلى المنطقة، مع ذلك فإن الجيش الإسرائيلي مستعد لعملية واسعة في غزة حتى قبل الانتخابات"، دون مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في 2 مارس/آذار المقبل، انتخابات هي الثالثة في غضون عام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.