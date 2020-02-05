بري: 2.3 مليار دولار تم تحويلها إلى خارج البلاد

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365



قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن خمسة مصارف لبنانية "تأكدنا أن أصحابها حولوا أموالهم الشخصية إلى خارج البلاد، بقيمة 2.3 مليار دولار".



وذكر بري في لقاء مع نواب ببيروت، أن الواجب الوطني "يحتم علينا تهدئة الأجواء، وخلق المناخات الملائمة لاعادة انتظام الحياة السياسية والاقتصادية، استناداً إلى الدستور والقانون".



والخميس الماضي، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن تحويل مليار دولار إلى الخارج من البنوك العاملة في السوق المحلية خلال 2019، "على الرغم من القيود المشددة التي تفرضها البنوك اللبنانية على حركة الأموال".

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ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، ما يهدد المواطنين في وظائفهم، تزامنا مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.

في سياق آخر، قال بري "إن أموال المودعين وجنى عمرهم يجب أن يبقى في أمان".



وفي حين استقرار سعر الصرف الرسمي لليرة منذ أكثر من عقدين عند 1507 مقابل الدولار، تخطى في السوق الموازية التي ظهرت للمرة الأولى خلال الصيف الماضي، 2000 ليرة.

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