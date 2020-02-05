بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365
قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن خمسة مصارف لبنانية "تأكدنا أن أصحابها حولوا أموالهم الشخصية إلى خارج البلاد، بقيمة 2.3 مليار دولار".
وذكر بري في لقاء مع نواب ببيروت، أن الواجب الوطني "يحتم علينا تهدئة الأجواء، وخلق المناخات الملائمة لاعادة انتظام الحياة السياسية والاقتصادية، استناداً إلى الدستور والقانون".
والخميس الماضي، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن تحويل مليار دولار إلى الخارج من البنوك العاملة في السوق المحلية خلال 2019، "على الرغم من القيود المشددة التي تفرضها البنوك اللبنانية على حركة الأموال".
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، ما يهدد المواطنين في وظائفهم، تزامنا مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.
في سياق آخر، قال بري "إن أموال المودعين وجنى عمرهم يجب أن يبقى في أمان".
وفي حين استقرار سعر الصرف الرسمي لليرة منذ أكثر من عقدين عند 1507 مقابل الدولار، تخطى في السوق الموازية التي ظهرت للمرة الأولى خلال الصيف الماضي، 2000 ليرة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بري: 2.3 مليار دولار تم تحويلها إلى خارج البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.