سفارة المملكة في إسبانيا تطالب المواطنين بالحذر

صحيفة الخليج الالكترونية طالب سفارة المملكة العربية السعودية في إسبانيا المواطنين المسافرين أو الموجودين في المدن الإسبانية بأخذ الحيطة والحذر من اللصوص وتوخي الحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية منذ الوصول وفي جميع الأماكن العامة.. بعدما لاحظت السفارة مؤخراً تعرض العديد من المواطنين للسرقة التي تتخذ أشكالاً وطرق متنوعة.

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