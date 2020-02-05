الهلال يتخطى الرائد

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق الهلال فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدفي الهلال كلاً من كارلوس إدواردو (7)، وغوميز (42) والحارس محمد المعيوف من ضربة جزاء عند الدقيقة (5+90)، فيما سجل للرائد محمد فوزير عند الدقيقة (60).

بهذه النتيجة ارتفع الهلال برصيده من النقاط إلى 38 نقطة لينفرد بصدارة البطولة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 27 في المركز السادس.