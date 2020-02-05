اقامة ورشة عمل “رفع كفاءة الإنفاق” في مقر بيئة عسير

الخليج - سلمى الشهراني

اقيم في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير صباح اليوم ورشة عمل بعنوان رفع كفاءة الإنفاق, تضمنت ندوة القاها الاستاذ علي حسن عسيري مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام إخاء ابها. وبمشاركة مدراء المكاتب والوحدات لوزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير وعدد من رجال الاعلام والصحافة والإعلاميات والمهتمين

واكد المهندس غانم الجذعان مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير على ان اقامة مثل هذه الندوات تهدف الى رفع مستوى الوعي بأهمية كفاءة الانفاق والتنظيم الصحيح للاستفادة من الموارد بما يضمن صرفها بالطرق السليمة وفي اوجهها الصحيحة دون التأثير على جودة العمل وسلامة المنتج.

من جهة اخرى عقد ايضا بمقر فرع الوزارة بعسير الاجتماع الاول لمزارعي ومنتجي الفراولة بمنطقة عسير. ودار اللقاء حول كيفية دعم وزارة البيئة والمياه والزراعة لمزارعي الفراولة واستعراض العقبات التي يواجهها المزارعون والمنتجون والسبل المثلى لعلاجها. وقد خرج اللقاء بعدة توصيات تأتي في مقدمتها اقامة مهرجان للفراولة والعمل على انشاء جمعية تعاونية خاصة لمزارعي الفراولة والرفع بطلب مختبر للأنسجة ومركز للأبحاث الزراعية, وكذلك الرفع بطلب استقطاب خبراء في زراعة الفراولة.

وكان المهندس غانم الجذعان قد عقد صباح اليوم اجتماعا مع مدراء مكاتب ووحدات وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير واستعرض معهم الخطوات الهامة لاستقبال طلبات وتسجيل المزارعين ومربي الماشية في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والذي انطلق مطلع هذا الاسبوع في جميع مدن ومحافظات المملكة. وحث الجذعان مدراء المكاتب والوحدات على أهمية تعريف المواطنين بهذا البرنامج والشروط اللازمة توفرها للتقديم والتسجيل لتحقيق الهدف المنشود من هذا البرنامج.