“عبدالجواد” يسأل من المسؤول يا #ضمك ؟

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الخليج - حسن القبيسي
وجه اللاعب السابق للمنتخب السعودي وللنادي الأهلي “محمد عبدالجواد” سؤال عن كثرة ضربات الجزاء المحتسة ضد ضمك .
وبين “عبدالجواد” أن ضمك لعب اليوم مع العدالة وليس مع “النصر” ، واحتسبت ضرية جزاء اخرى على ضمك!
وأضاف عبر تويتر “بن زكري” لعب مع ضمك حتى الان لعب 10 في الدوري وواحدة في الكاس ، واحتسبت 9 ضربات جزاء على ضمك ؟من المسؤول عنها ؟
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