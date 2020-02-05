“عبدالجواد” يسأل من المسؤول يا #ضمك ؟

الخليج - حسن القبيسي

وجه اللاعب السابق للمنتخب السعودي وللنادي الأهلي “محمد عبدالجواد” سؤال عن كثرة ضربات الجزاء المحتسة ضد ضمك .

وبين “عبدالجواد” أن ضمك لعب اليوم مع العدالة وليس مع “النصر” ، واحتسبت ضرية جزاء اخرى على ضمك!

وأضاف عبر تويتر “بن زكري” لعب مع ضمك حتى الان لعب 10 في الدوري وواحدة في الكاس ، واحتسبت 9 ضربات جزاء على ضمك ؟من المسؤول عنها ؟