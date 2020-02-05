بالفيديو .. شرطة الرياض تضبط كميات كبيرة من الخمور المستوردة

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكّنت الحملة الجنائية التي تنظمها شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بشخصين، أحدهما مواطن والآخر مقيم يمني الجنسية، متورطين في ترويج الخمور المهربة من الخارج.

وأوضحت شرطة الرياض أن عمليات المراقبة والرصد على مدار 10 أيام، أسهمت في التوصل إلى استراحة يستخدمها المروجان وكراً لتوزيع الخمور، فداهمت قوى من شرطة الرياض الاستراحة، وجرى ضبط المروجين، وعُثر بحوزتهما على كميات كبيرة من الخمور المهربة.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “وزارة الداخلية” عبر “سناب شات”، كميات من عبوات الخمور المهربة المصنعة في الخارج التي ضُبطت بحوزة المروجين، فيما أكدت الشرطة أنها أوقفت المتهمين وأحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقهما.