شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لحظات من تنفيذ حكم القصاص.. مواطن في المدينة يعفو عن “قاتل ابنه” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قرر مواطن من أھالي منطقة المدينة المنورة، الیوم الأربعاء، العفو عن قاتل ابنه، لوجه الله تعالى، قبل لحظات من تنفیذ حكم القصاص بحقه.
وقال المواطن، إنه عفا عن قاتل ابنه وذلك قبل تنفيذ القصاص في المدينة المنورة بحق القاتل ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.
يذكر أن القاتل مقیم سوداني وكان قد اتُّھم بجريمة القتل العمد بحق ابن المواطن في عام 1433ھـ.
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