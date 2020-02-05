هذا الموضوع صور حية جديدة لهاتف Galaxy S20 Ultra توضح إعدادات الكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.
إستعرضت أحدث التسريبات المصورة الحية إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy S20 Ultra، وأيضاً هاتف Galaxy S20 Plus، كما أكدت على تكبير hybrid حتى 100 مرة في أعلى الإصدارات.
نشرت اليوم أول التسريبات المصورة الحية التي تركز على تصميم الكاميرة في أعلى إصدارات سامسونج Galaxy S20 Ultra وGalaxy S20 Plus، حيث تضم الإصدارت الجديدة كاميرة بتصميم مستطيل بينما يختلف حجم الكاميرة من هاتف إلى أخر.
وتظهر كاميرة هاتف Galaxy S20 Ultra في الصور الحية بحجم أكبر مقارنة بالإصدارات الأخرى، كما تضم كاميرة periscope مع ثلاثة من المستشعرات الأخرى، مع ميكروفون، وفلاش LED، كما تضم وحدة الكاميرة مستشعر أخير في الأسفل يظهر إلى جانب رمز يؤكد على تكبير hybrid حتى 100 مرة.
ومن المقرر وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن أن يتميز الهاتف بمستشعر ISOCELL Bright HMX رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة periscope بدقة 48 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto والتي تدعم تكبير بصري حتى 10 مرات، أو hybrid حتى 100 مرة، من جانب أخر يأتي مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 64 ميجا بيكسل.
وقد أشار مصدر أخر للتسريبات إلى أن هاتف Galaxy S20 Plus سيضم مستشعر ToF، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل رئيسي، ومستشعر 64 ميجا بيكسل بعدسات telephoto، وأيضاً مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.
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هذا الموضوع صور حية جديدة لهاتف Galaxy S20 Ultra توضح إعدادات الكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.
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