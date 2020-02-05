شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالصحة الكويتية ينفى وجود أى حالات مصابة بالإيدز بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر مسئول بوزاوة الصحة بدولة الكويت، وجود حالات إيدز تم اكتشافها مؤخرا بالدولة الخليجية، وأوضح المصدر المسئول فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا الخبر الذى تم تداوله مؤخرا بوجود 42 حالة إيدز بدولة الكويت، عار تمام من الصحة. مؤكدا أن وزارة الداخلية الكويتية ستصدر بيانا ينفى تلك الادعاءات.

وكانت صحيفة القبس الكويتية، قالت أن 42 عسكريا داخل الكويت أصيبوا بمرض «الإيدز»، وفقا للجنة الفحص الطبى، التى تعكف على فحص العسكريين، ووفقا للصحيفة الكويتية، فان لجنة الفحص الطبى اكتشفت مؤخرا إصابة 42 عسكريا بمرض «الإيدز» في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني.

وقالت المصادر للصحيفة، إن هذه اللجنة المشتركة تعكف على فحص جميع العسكريين فى الجهات الثلاث بصفة دورية، وإثر سقوط بعضهم أثناء التدريبات المكثفة، خضعوا لفحوصات طبية خاصة، فتبين ارتفاع درجة حرارتهم بصورة مرضية، ما استلزم عزلهم وإجراء التحاليل الشاملة لهم فتبينت إصابتهم بـ«الإيدز».

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ووفق المصادر، فإن المصابين موزعون على 7 فى الحرس الوطنى، و21 فى الجيش، و14 فى وزارة الداخلية، ولا يزال الفحص مستمرا، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفق إجراءات مشددة وبسرية وتكتم شديدين، حيث عزل المصابون فى جناح طبى خاص.

وأشادت المصادر بقرار الحرس الوطنى إحالة العسكريين المصابين في الحرس إلى التقاعد الطبى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وأحيل بالفعل مصابان، فيما ينتظر الـ 5 الباقون استكمال الخطوات الإدارية والقانونية.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المشتركة، التي تضم مختصين طبيين من الجهات العسكرية ووزارة الصحة، ستباشر خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء فحوصات جديدة شاملة للعسكريين للتأكد من خلوهم من فيروس الكبد الوبائى، ومن تثبت إصابته سيحال إلى التقاعد فورا.