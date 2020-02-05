شكرا لقرائتكم خبر عن قسد: آلاف النازحين يصلون إلى مناطقنا بسبب القتال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها، عن أن قوات سوريا الديموقراطية، أعلنت عن وصول آلاف النازحين من مناطق متفرقة إلى مناطقهم بسبب القتال الدائر.
وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدى، قد أعلن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسكان مليون شخص فى تل أبيض ورأس العين أمر خطير جدا.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال أمس الاثنين إن بلاده تستهدف توطين مليون لاجئ سورى فى المنطقة التى شنت فيها عملية عسكرية بشمال سوريا فى أكتوبر الماضى.
وأبلغ أردوغان محطة (تي.آر.تي) التلفزيونية الرسمية أن تركيا ستمول خطة التوطين بنفسها إذا لم يقدم لها الحلفاء الدعم.
وأردف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية خلال تغريدته "روسيا وأمريكا تتحملان مسؤولية منع تغيير ديموغرافية المناطق المحتلة" داعياً إياهما إلى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الأصليين.
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