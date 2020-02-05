شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يدخل مدينة سراقب فى شمال غرب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، نقلا عن ناشطين، أن الجيش السوري دخل مدينة سراقب في شمال غرب سوريا.

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعرب عن القلق البالغ إزاء التصعيد العسكرى الذى شهده شمال غرب سوريا خلال الأيام الماضية، والذى يُنذر باحتمال تدهور الأوضاع الميدانية بصورة أكبر، ودعا أبو الغيط - فى بيان صحفى عن الجامعة العربية - كافة الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهات مُسلحة تُزيد من معاناة السكان المدنيين.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة إن هذا التصعيد يزيد من خطورة الموقف المشتعل بالفعل فى شمال غرب سوريا، بما قد يُرتب تداعياتٍ خطيرةً على الوضع الإنسانى لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن سورى فى إدلب، نصفهم من النازحين.. وأضاف أن هذا التصعيد يأتى برغم الإعلان الروسى - التركى وقف إطلاق النار فى 12 يناير الماضى، وبما يؤشر إلى عدم فاعليته.