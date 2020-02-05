شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن ربط الدماغ البشري بجهاز الكمبيوتر؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يسعى العلماء لاختبار تقنيات ربط الدماغ البشري بأجهزة الكمبيوتر بهدف المساعدة في تعويض البعض عن أجزاء كاملة من الدماغ، للمرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية والحوادث والتشوهات.

ويعتقد رجل الأعمال “إيلون موسك” أن ربط أدمغتنا بأجهزة الكمبيوتر يمكن أن يساعد البشر على التغلب على الإعاقات والإصابات والتنافس مع الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاء.

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وفي هذا السياق، قال الملياردير يوم الأحد إن شركة “نيورالينك” التابعة له، ستطلق تحديثاً لتقنية واجهة الكمبيوتر-الدماغ المتطورة في وقت لاحق من هذا العام، والتي ستكون رائعة.

وفي شهر يوليو الماضي، قال موسك إن التقنية قد سمحت بالفعل لقرد بالتحكم بجهاز كمبيوتر بعقله في الاختبارات، وأنه يأمل أن يكون الجهاز قابلاً للاستخدام لدى مريض بشري مصاب بجروح في الدماغ أو الحبل الشوكي، أو عيوب خلقية مع نهاية 2019.

لكن هذا الأمر لم يحدث، ويقول موسك إنه يأمل أن يكون قابلاً للتحقيق بنهاية هذا العام، بحسب موقع سي نت.

وقال موسك على تويتر “التأثير العميق للنطاق الترددي العالي، والواجهات العصبية عالية الدقة لا يتم تقديرها بالشكل الصحيح، وقد تكون نيورالينك قادرة على ربط الدماغ البشري بالكمبيوتر مع نهاية هذا العام”.

وفي حين سيتم تصميم نيورالينك في البداية لمساعدة هؤلاء المرضى، قال موسك إن هدفه طويل الأجل هو أن يواكب الإنسان الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن “يفكر” حرفياً بشكل أسرع من البشر ويسمح لنا في النهاية “بالاندماج” مع الذكاء الاصطناعي.