الممارسات اليومية الخاطئة تعرض العمود الفقري للألم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

حذَّر الدكتور أحمد زغلول، استشاري العظام في مصر، من نمط الحياة غير الصحي الذي يتمثل في عدم ممارسة الرياضة واتباع عادات خاطئة في الجلوس والمشي أو الجلوس لفترات طويلة دون حركة، لما لكل ذلك من تأثير سلبي على صحة العمود الفقري.



ووفقا للعين الإخبارية، قال زغلول إنَّ آلام العمود الفقري تحدث نتيجة عوامل عدة تؤثِّر على الفقرات مسببة آلاماً مبرحة في الظهر ككل، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

1. تتسبب هشاشة العظام في تآكل الفقرات وضعفها ما يسبب ألم العمود الفقري، وتمتد هذه الآلام على طول العمود الفقري حسب درجة تأثر الفقرات بهشاشة العظام ومدى التأثير الذي تسببه هذه الهشاشة.

2. تنتج آلام العمود الفقري بسبب وجود ضغط زائد على الفقرات نتيجة حمل الأوزان الثقيلة، ما يزيد العبء على فقرات الظهر ويسبب تولد الألم.

3. الممارسات اليومية الخاطئة التي تعرّض العمود الفقري للألم كالجلوس في وضعيات خاطئة أو الجلوس لفترات طويلة، أو الحركة بشكل مفاجئ، أو قلة الحركة، أو عدم ممارسة الرياضة على نحو منتظم، أو النوم في وضعيات تضر بصحة العمود الفقري، قد يؤدي كل ذلك به إلى انحرافه إلى أحد الجانبين عن موضعه الطبيعي.

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4. التهاب المفاصل يؤدي إلى ألم في الفقرات بسبب ضيق المساحة حول الحبل الشوكي.

5. تمزق الغضروف الداعم للفقرات في العمود الفقري: وهذا ما يعمل على تزحزح الفقرات من مكانها الطبيعي ويولد الألم بسبب إحداث ضغط على الأعصاب.

6. الإصابة بالأورام العظمية في منطقة العمود الفقري أو ما يسمى بسرطان العظم.

7. زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة المفرطة، حيث يشكل ذلك ضغطاً على الفقرات ما يسبب ألماً في العمود الفقري.

8. بذل جهد بدني في العمل أو العمل تحت ضغط كبير.

وأوضح استشاري العظام في مصر أن هناك حلولاً لعلاج آلام العمود الفقري بعيداً عن الجراحات، تبدأ بتغيير نمط الحياة اليومي وممارسة الرياضة وعدم الجلوس لفترات طويلة، أو القيادة لفترات طويلة، أيضاً الحذر أثناء دخول السيارة، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالحليب والموز لزيادة قوة العظام والفقرات.

ونصح زغلول بشرب كميات كبيرة من الماء (12 كوباً على الأقل) للحفاظ على صحة العظام والعضلات معاً، واستشارة الطبيب المتخصص في حالة الشعور بألم مستمر، أيضاً نصح بالحفاظ على وزن مثالي وتناول الغذاء الصحي.