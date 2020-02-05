دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

قبل اسبوع واحد من موعد مؤتمر سامسونج الرسمي للكشف عن هاتفها الرائد جالكسي إس 20، كشفت سامسونج – بطريق الخطأ – عن الصور الرسمية للهاتف على موقعها الرسمي.

ومن الصور يتأكد لنا اسم الهاتف الرسمي أنه سيكون جالكسي إس 20 وليس جالكسي إس 11 (حيث أن الهاتف السابق هو جالكسي إس 10).

تظهر الصور من الواجهة الأمامية ثقب لكاميرا السيلفي ومساحة مستطيلة للكاميرات الخلفية المتموضعة فوق بعضها البعض. كما أن هناك غطاء حماية رمادي بأضواء LED مشابه لما قدمته لهاتفها جالكسي إس 10.

هذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها سامسونج عبر موقعها صور رسمية لهواتفها قبل أن تسحبها بسرعة. فقد حصل ذلك أيضاً مع جالكسي نوت 10 و 10 بلس قبل يوم من موعد إطلاق الهاتف.

Advertisements

وتعتزم سامسونج الكشف رسمياً عن جالكسي إس 20 يوم 11 فبراير الجاري والذي سيأتي بثلاثة أشكال ومواصفات مختلفة من بينها فئة ألترا وهي الأعلى.

ومن المتوقع أيضاً أن تكشف سامسونج عن هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي عمودياً وقد تسربت عنه فيديوهات مؤخراً.

التدوينة سامسونج تسرّب صور رسمية لهاتفها جالكسي إس 20 على موقعها ظهرت أولاً على عالم التقنية.