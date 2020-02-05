دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشفت شركة سناب شات عن نتائجها المالية الربعية والتي لم تصل إلى توقعات المحللين ما أدى لتراجع سهمها في التداولات. فقد بلغت عائداتها الإعلانية نحو 560.88 مليون دولار بنمو 44% مقارنة مع العام الماضي، لكن المحللين كانوا يتوقعون 563 مليون دولار.

وفي صافي أعمال الشركة فقد ارتفعت خسائرها إلى 240 مليون دولار مقارنة مع 191.67 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

بهذا يكون لسناب شات حصة نصف بالمئة من الإنفاق الإعلانية مقارنة مع اللاعبين الكبار مثل فيس بوك التي تملك 21% من الحصة وجوجل.

Advertisements

ونمى عدد مستخدمي سناب شات النشطين يومياً 4% ليصل إلى 218 مليون مستخدم مقارنة مع 186 مليون مستخدم لنفس الفترة من العام الماضي.

وتركز سناب شات على زيادة عدد المعلنين لديها وكذلك تنويع أشكال الإعلانات المتاحة لهم.

التدوينة دخل سناب شات من الإعلانات يصل إلى 560 مليون دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.